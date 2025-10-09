Veðrið setur strik í reikninginn

Viðburði vegna tendrunar Friðarsúlunnar í Viðey í kvöld hefur verið aflýst vegna mikils sjógangs og ölduhæðar á Faxaflóa. Hægt verður að fylgjast með tendrun hennar í beinu streymi.
Venju samkvæmt hefur verið haldin friðsæl athöfn við tendrun Friðarsúlunnar til að heiðra minningu tónlistarmannsins John Lennons. Friðarsúlan er hugarfóstur myndlistarmannsins, tónlistarmannsins og friðarsinnans Yoko Ono og er hugsuð sem leiðarljós fyrir heimsfriði. Ljós Friðarsúlunnar verður eftir sem áður tendrað klukkan 20 í kvöld, á fæðingardegi eiginmanns hennar John Lennons.
„Elding sem sér um ferjuferðir út í Viðey segir aðstæður óhagstæðar til siglinga yfir sundið og hefur aflýst öllum ferjuferðum í dag. Þó veður geti virst ágætt skal öryggi ávallt haft í fyrirrúmi og því er þessi ákvörðun tekin í samráði við þá sem að viðburðinum koma að viðbragðsaðila,“ segir í tilkynningu frá Reykjavíkurborg.
Hægt verði að fylgjast með tendruninni í beinu streymi í kvöld.