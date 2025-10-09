Segjast hafa verið neydd til að krjúpa tímunum saman og lýsa yfir ást sinni á Ísrael

Lögmenn Frelsisflotans hittu í gær 100 af 145 aðgerðasinnum sem Ísraelsher handtók í gær á leið sinni til Gasa með hjálpargögn. Þeir lýsa meiðandi og niðurlægjandi framkomu í sinni garð af hálfu Ísraelshers á meðan stöðvun skipanna stóð og eftir handtöku. Ræðismaður Finnlands í Ísrael mun í dag hitta Margréti Kristínu Blöndal, Möggu Stínu, og aðra norræna aðgerðasinna sem voru borð í skipinu Conscience.
Salvör Gullbrá Þórarinsdóttir, dóttir Möggu Stínu, segist enn ekkert hafa heyrt af móður sinni. Hún bíði þess að heyra af heimsókn hennar með finnska ræðismanninum.
„Ég veit að lögfræðingar Frelsisflotans fengu að hitta 100 af þeim 145 sem eru í haldi í gærkvöldi, en ég veit ekki hvort mamma var ein af þeim,“ segir hún í samtali við fréttastofu.
Í skriflegri yfirlýsingu frá lögfræðingum Frelsisflotans á vegum Adalah-lögfræðimiðstöðvarinnar er atvikalýsingunni við handtöku áhafnarmeðlima lýst nokkuð ítarlega. Þar kemur fram að skipin hafi verið stöðvuð ólöglega af ísraelska sjóhernum á leið til Gaza snemma á miðvikudagsmorgun. Skipin hafi eftir það verið dregin til hafnar í Ashdod.
Eftir afgreiðslu í Ashdod-höfn hafi flestir áhafnarmeðlimir verið sendir í Ktzi'ot-fangelsið. Fangelsið sé alræmt fyrir harðneskjulegar og niðurlægjandi aðstæður. Þrír áhafnarmeðlimir með ísraelskan ríkisborgararétt hafi verið teknir til yfirheyrslu hjá lögreglunni. Þeir eru samkvæmt yfirlýsingunni enn í haldi og er búist við því að þeir fari fyrir dómara í dag.
Þá segir að erlendum þingmönnum úr áhöfninni hafi verið vísað úr landi seint í gær eða snemma í dag en að lögmennirnir eigi eftir að staðfesta þetta.
Í yfirlýsingunni segir jafnframt að nokkrir áhafnarmeðlimir hafi tilkynnt þeim um líkamlegt ofbeldi, niðurlægingu og ómannúðlega meðferð þegar skipið var stöðvað og eftir það. Hermenn hafi sparkað, slegið í þau, rifið í hár þeirra og tekið harkalega á þeim. Einhverjir hafi verið neyddir í óþægilegar eða streituvaldandi stellingar og þurft að krjúpa tímunum saman með höfuðið niðri og hendur bundnar fyrir aftan bak, eða voru neydd til að sitja á hnjánum í langan tíma, í sumum tilfellum í sólskini. Einhverjir áhafnarmeðlimir greindu lögfræðingunum þá einnig frá því að hafa verið hæddir, móðgaðir og neyddir til að endurtaka niðurlægjandi yfirlýsingar, þar á meðal ástaryfirlýsingar til Ísraels eða last um eigin lönd.
Þessar lýsingar eru svipaðar þeim sem áhafnarmeðlimir annarra skipa hafa lýst eftir að hafa verið sleppt úr haldi Ísraela.
Irene Khan, sérstakur rannsakandi og skýrslugjafi Sameinuðu þjóðanna hvað varðar mál- og tjáningarfrelsi, birti í gærkvöldi yfirlýsingu um handtöku skipverjanna. Þar segir að um klárt brot á alþjóðalögum sé að ræða og að Ísraelum beri að tryggja öryggi og mannréttindi skipverjanna.
Von er á því að samið verði um vopnahlé í átökum Ísraela og Hamas í dag. Ríkisstjórn Ísrael fundar í dag um nýtt samkomulag. Í gærkvöldi má segja að hafi orðið ákveðin vatnaskil í friðarviðræðum á Gasaströndinni en Bandaríkjaforseti greindi frá því í gær að samkomulag hefði náðst og að öllum gíslum Hamas verði sleppt innan skamms og að Ísraelar muni draga hermenn sína til baka. Þrátt fyrir að miklar líkur séu á að stórum áfanga verði náð í dag er ekkert fast í hendi enn.
Utanríkisráðherra Palestínu er staddur á Íslandi til að funda með utanríkisráðherra. Hún ávarpaði fjölmiðla fyrr í dag og sagði sérstakan heiður að vera á Íslandi á þessum tímamótum.
Tilfinningar báru íbúa ofurliði og víða mátti sjá tár á hvarmi á Gasa þar sem margir trúðu ekki eigin eyrum þegar fregnir bárust af því að friðarsamkomulag á milli Hamas og Ísrael væri í höfn. Hið sama var uppi á teningnum í Ísrael þar sem margir ættingjar hafa óttast um örlög gísla sem hafa verið í haldi Hamas síðustu tvö ár. Myndir má sjá neðst í fréttinni.
Erlingur Erlingsson hernaðarsagnfræðingur segir Ísraela og Hamas-liða í dauðafæri á að ná samkomulagi um varanlegan frið á Gasa og í Palestínu. Stóra prófið sé fundur ríkisstjórnar Ísraels í dag þar sem þarf að samþykkja samkomulagið. Eftir það taki við lausn gísla, brottlutningur Ísraelshers frá Gasa og flutningur hjálpargagna inn á svæðið.
Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hefur tilkynnt að Ísraelar og leiðtogar Hamas hafi komist að samkomulagi um að koma á friði á Gasaströndinni. Öllum gíslum í haldi Hamas verði sleppt innan skamms og Ísraelar fjarlægi hermenn sína í þessum fyrsta fasa samkomulagsins.