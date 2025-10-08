Varnargarðar norðan Grindavíkur verða hækkaðir um tvo til þrjá metra á um 450 metra kafla. Vinna við framkvæmdirnar eru hafnar og áætlaður kostnaður vegna framkvæmdanna er um 80 til 120 milljónir króna.
Í fréttatilkynningu segir að dómsmálaráðherra hafi samþykkt tillögu ríkislögreglustjóra þess efnis. Varnargarðarnir verði hækkaðir til að tryggja virkni hans og auka vernd bæjarins gagnvart mögulegu hraunflæði.
„Það er skýrt markmið stjórnvalda að tryggja öryggi íbúa og innviði. Við höfum séð að varnargarðarnir hafa reynst vel. Með þessari ákvörðun tryggjum við áframhaldandi vörn
Kvikugangur liggur undir þeim hluta varnargarðanna sem til stendur að hækka. Vísir/Vilhelm
„Það er skýrt markmið stjórnvalda að tryggja öryggi íbúa og innviði. Við höfum séð að varnargarðarnir hafa reynst vel. Með þessari ákvörðun tryggjum við áframhaldandi vörn og öryggi á svæðinu,“ er haft eftir Þorbjörgu S. Gunnlaugsdóttur dómsmálaráðherra.
Fram kemur í tilkynningu að allt frá því að jarðhræringar hófust á Reykjanesskaga í árslok 2019 hafi almannavarnakerfið unnið að gerð sviðsmynda eldgoss og hraunflæðis. Markmið þeirrar vinnu sé að greina með hvaða hætti sé unnt og best að vernda íbúa og mikilvæga innviði fyrir hraunrennsli ef eldgos hefst.
Framkvæmdirnar eru liður í aðgerðum stjórnvalda til að verja Grindavík og mikilvæga innviði á Reykjanesskaga vegna áframhaldandi jarðhræringa á svæðinu og varnargarðarnir hafa gegnt lykilhlutverki við að verja bæinn og dregið úr hættu á tjóni á mannvirkjum og innviðum.
Að mati ríkislögreglustjóra sé varnargarðshlutinn sem um ræðir einn helsti átakapunkturinn í vörnum Grindavíkur, þar sem kvikugangur liggi undir garðinum og kvika hafi tvisvar runnið innan hans. Hraun hafi einnig lækkað virkni garðsins á um 430 metra kafla og því sé nauðsynlegt að endurheimta fyrri hæð til að tryggja öryggi byggðar og innviða.
„Ráðherra leggur áherslu á að fylgst verði áfram náið með þróun jarðhræringa og að ekki verði gengið lengra en nauðsynlegt er við framkvæmdina. Þá verði fyllsta öryggis gætt á verkstað og leitast við að lágmarka áhrif á umhverfi og náttúru.“