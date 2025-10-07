Erlent

Dullarfull brotlending nærri Area 51

Samúel Karl Ólason skrifar
Area 51 er leynileg herstöð og hefur lengi verið bendluð við fljúgandi furðuhluti og geimverur.
Lofthelginni yfir hinni leynilegu flugstöð „Area 51“ í Nevada í Bandaríkjunum var lokað í síðasta mánuði eftir að ótilgreint flugfar brotlenti þar nærri. Engan mun hafa sakað en mikil leynd hvílir yfir slysinu og hafa hernaðaryfirvöld varist allra frétta.

Héraðsmiðlar vestanhafs hafa sagt frá því að svæðinu kringum staðinn þar sem flugfarið brotlenti hafi einnig verið lokað í nokkra daga. Það var gert á meðan tiltekt fór þar fram en talið er að um dróna hafi verið að ræða.

Farið brotlenti þann 23. september og lauk störfum á vettvangi nokkrum dögum síðar. Rannsakendur fóru aftur á staðinn síðastliðinn föstudag, 3. október, en þá fundu þeir vísbendingar um að búið væri að eiga við vettvanginn.

Einn héraðsmiðill hefur eftir talsmanni flughersins að óvirk sprengja sem notuð er við þjálfun hafi fundist og hlutur úr öðru óþekktu flugfari og mun þessu hafa verið komið fyrir á vettvangi einhvern tímann eftir að flugfarið brotlenti.

Málið ku vera til rannsóknar hjá bandaríska flughernum og Alríkislögreglu Bandaríkjanna.

Joerg Arnu, sem hefur lengi vaktað Area 51, og býr þar nærri, heimsótti slysstaðinn eftir að rannsakendur luku störfum þar og áður en hlutirnir fundust þar. Hann tók það ferðalag sitt upp og birti á Youtube.

Drónasveitir virkar á svæðinu

Bandaríski miðillinn The WarZone segir að flugfarið sem brotlenti hafi komið frá Creech-flugstöðinni. Þar er til húsa sérstök flugsveit sem sérhæfir sig í notkun MQ-9 dróna, svokallaðra Reaper-dróna. Flugherinn hefur sagt að flugfarið sem brotlenti hafi tilheyrt þeirri sveit.

Þar eru þó aðrar og leynilegri flugsveitir sem eru sagðar notast við ýmsa háleynilega eftirlitsdróna, suma sem byggðir eru til að vera svo gott sem ósýnilegir á ratsjám.

Aðrir drónar sem flugsveitirnar eru sagðar nota eru mögulega enn í þróun og háleynilegir.

Þessi sprengja og flugfarapartur sem fundust eftir að frágangi á vettvangi brotlendingarinnar hefur vakið mikla furðu. Mögulegt er að þar sé um að ræða hluti sem hafi fallið af öðrum flugvélum eða drónum sem verið var að fljúga um svæðið en það þykir mikil tilviljun ef svo er.

