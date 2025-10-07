Dullarfull brotlending nærri Area 51 Samúel Karl Ólason skrifar 7. október 2025 23:55 Area 51 er leynileg herstöð og hefur lengi verið bendluð við fljúgandi furðuhluti og geimverur. Getty/Bernard Friel Lofthelginni yfir hinni leynilegu flugstöð „Area 51“ í Nevada í Bandaríkjunum var lokað í síðasta mánuði eftir að ótilgreint flugfar brotlenti þar nærri. Engan mun hafa sakað en mikil leynd hvílir yfir slysinu og hafa hernaðaryfirvöld varist allra frétta. Héraðsmiðlar vestanhafs hafa sagt frá því að svæðinu kringum staðinn þar sem flugfarið brotlenti hafi einnig verið lokað í nokkra daga. Það var gert á meðan tiltekt fór þar fram en talið er að um dróna hafi verið að ræða. Farið brotlenti þann 23. september og lauk störfum á vettvangi nokkrum dögum síðar. Rannsakendur fóru aftur á staðinn síðastliðinn föstudag, 3. október, en þá fundu þeir vísbendingar um að búið væri að eiga við vettvanginn. Einn héraðsmiðill hefur eftir talsmanni flughersins að óvirk sprengja sem notuð er við þjálfun hafi fundist og hlutur úr öðru óþekktu flugfari og mun þessu hafa verið komið fyrir á vettvangi einhvern tímann eftir að flugfarið brotlenti. Málið ku vera til rannsóknar hjá bandaríska flughernum og Alríkislögreglu Bandaríkjanna. Joerg Arnu, sem hefur lengi vaktað Area 51, og býr þar nærri, heimsótti slysstaðinn eftir að rannsakendur luku störfum þar og áður en hlutirnir fundust þar. Hann tók það ferðalag sitt upp og birti á Youtube. Drónasveitir virkar á svæðinu Bandaríski miðillinn The WarZone segir að flugfarið sem brotlenti hafi komið frá Creech-flugstöðinni. Þar er til húsa sérstök flugsveit sem sérhæfir sig í notkun MQ-9 dróna, svokallaðra Reaper-dróna. Flugherinn hefur sagt að flugfarið sem brotlenti hafi tilheyrt þeirri sveit. Þar eru þó aðrar og leynilegri flugsveitir sem eru sagðar notast við ýmsa háleynilega eftirlitsdróna, suma sem byggðir eru til að vera svo gott sem ósýnilegir á ratsjám. Aðrir drónar sem flugsveitirnar eru sagðar nota eru mögulega enn í þróun og háleynilegir. Þessi sprengja og flugfarapartur sem fundust eftir að frágangi á vettvangi brotlendingarinnar hefur vakið mikla furðu. Mögulegt er að þar sé um að ræða hluti sem hafi fallið af öðrum flugvélum eða drónum sem verið var að fljúga um svæðið en það þykir mikil tilviljun ef svo er. Bandaríkin Mest lesið Leigubílstjóri grunaður um stórfellda líkamsárás rekinn Innlent Búningsklefar minna á fatagám: „Þetta mun aldrei breytast, því miður“ Innlent Á leið til Suður-Afríku með syni sína í meðferð vegna úrræðaleysis Innlent Enginn slasaðist alvarlega þegar rútu hvolfdi á Snæfellsnesi Innlent Umferð stýrt eftir að ekið var á grindverk á Austurvegi Innlent Ákærðar fyrir að auglýsa vændi en kaupendurnir ekki Innlent Tóku farsíma af unglingum í Hafnarfirði og millifærðu af reikningum Innlent Diljá hlustaði á Bítið með tárin í augunum Innlent Grindvíkingum blöskrar umræðan í Vikunni Innlent „Það endaði bara með því að það var brotið á börnunum okkar“ Innlent Fleiri fréttir Dullarfull brotlending nærri Area 51 Trump og „maðurinn með ljáinn“ hóta að greiða ekki laun Engan óraði fyrir framhaldinu Súdanskur uppreisnarleiðtogi sakfelldur fyrir stríðsglæpi Nýkjörinn bæjarstjóri alvarlega særður eftir stunguárás Fá Nóbelinn fyrir rannsóknir sínar á sviði skammtafræði Tvö ár liðin frá árásum Hamas á Ísrael Vill vita hvað Úkraínumenn vilja gera við bandarískar stýriflaugar Hæstiréttur hafnar Maxwell Stofna rannsóknarnefnd um Afganistan sem Íslendingar kölluðu eftir Gretu Thunberg og félögum vísað úr landi Gisèle Pelicot aftur í réttarsal Fá Nóbelinn fyrir ónæmisrannsóknir sínar Bein útsending: Hver fær Nóbelsverðlaunin í læknisfræði? Forsætisráðherra Frakklands segir af sér Viðræður um frið á Gasa hefjast í dag Nýskipaðri ríkisstjórn þegar hótað vantrausti Stórtap Air Greenland vegna aflýstra flugferða til Nuuk Tæplega þúsund manns innlyksa á Everest Látinn eftir skotárás í Kaupmannahöfn Sögð vafin í ísraelska fánann og veifað um eins og verðlaunagrip Fjögurra manna fjölskylda meðal látinna Sendir þjóðvarðliðið til Chicago Segja stutt í samkomulag en sprengjum rignir enn Skoðanabróðir Orbans og Fico vinnur kosningar í Tékklandi Þrjátíu særðust í drónaárás á farþegalest Fjöldi án rafmagns vegna vonskuveðurs í Noregi Þrettán ára grunaður um aðild að skotárás Var að streyma á TikTok þegar hann féll til jarðar og lést Loftárásir í kjölfar ákalls Trumps Sjá meira