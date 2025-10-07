Súdanskur uppreisnarleiðtogi sakfelldur fyrir stríðsglæpi Atli Ísleifsson skrifar 7. október 2025 12:50 Al-Kushayb er sá fyrsti sem dreginn er fyrir Alþjóðaglæpadómstólinn í Haag vegna grimmdarverkanna í Darfúr. EPA Alþjóðaglæpadómstóllinn í Haag hefur sakfellt súdanska uppreisnarleiðtogann Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman, einnig þekktur sem Ali Kushayb, fyrir stríðsglæpi og glæpi gegn mannkyni vegna brota sem framin voru í Darfúr-héraði í Súdan fyrir rúmum tveimur áratugum síðan. Dómstóllinn kvað upp sinn dóm í gær. Ali Kushayb var einn leiðtoga Janjaweed, uppreisnarsveita sem nutu stuðnings súdanskra stjórnvalda á sínum tíma og herjuðu á íbúa í Darfúr. Hundruð þúsund íbúa Darfúr létu lífið í átökunum. Al-Kushayb er sá fyrsti sem dreginn er fyrir Alþjóðaglæpadómstólinn í Haag vegna grimmdarverkanna í Darfúr. Málsvörn hans gekk út á að saksóknarar í málinu hafi farið mannavillt. Átökin í Darfúr stóðu milli 2003 til 2020 og eru talin vera ein af mestu hörmungum sögunnar á sviði mannúðar þar sem þjóðernishreinsanir gegn þeim íbúum svæðisins sem ekki voru arabar viðgengust um árabil. Í málinu lýstu vitni því hvernig heilu þorpin voru brennd til grunna, karlmenn og drengir stráfelldir og konur sendar í kynlífsánauð. Joanna Korner, dómari í málinu, sagði í gær að sannað þótti að Ali Kushayb hafi hvatt til og gefið fyrirskipanir til liðsmanna Janjaweed sem leiddu til drápa á fjölda fólks, nauðgana og eyðileggingar. Hann var sakfelldur í 27 ákæruliðum sem sneru að mestu um brot sem framin voru á árunum 20023 og 2004. Refsing í málinu verður kveðin upp síðar. Súdan Erlend sakamál Mest lesið Búningsklefar minna á fatagám: „Þetta mun aldrei breytast, því miður“ Innlent Á leið til Suður-Afríku með syni sína í meðferð vegna úrræðaleysis Innlent Umferð stýrt eftir að ekið var á grindverk á Austurvegi Innlent Leigubílstjóri grunaður um stórfellda líkamsárás rekinn Innlent Farþegi á bak og burt þegar björgunaraðilar mættu Innlent Óánægja með stjórnarandstöðu í hæstu hæðum Innlent Nýkjörinn bæjarstjóri alvarlega særður eftir stunguárás Erlent Þriðjungur telur sumarfrí grunnskólabarna of langt Innlent Skorið á hjólbarða og spreyjað á bifreiðar Innlent Vilja heimili á markað en ekki uppboð við nauðungarsölu Innlent Fleiri fréttir Súdanskur uppreisnarleiðtogi sakfelldur fyrir stríðsglæpi Nýkjörinn bæjarstjóri alvarlega særður eftir stunguárás Fá Nóbelinn fyrir rannsóknir sínar á sviði skammtafræði Tvö ár liðin frá árásum Hamas á Ísrael Vill vita hvað Úkraínumenn vilja gera við bandarískar stýriflaugar Hæstiréttur hafnar Maxwell Stofna rannsóknarnefnd um Afganistan sem Íslendingar kölluðu eftir Gretu Thunberg og félögum vísað úr landi Gisèle Pelicot aftur í réttarsal Fá Nóbelinn fyrir ónæmisrannsóknir sínar Bein útsending: Hver fær Nóbelsverðlaunin í læknisfræði? Forsætisráðherra Frakklands segir af sér Viðræður um frið á Gasa hefjast í dag Nýskipaðri ríkisstjórn þegar hótað vantrausti Stórtap Air Greenland vegna aflýstra flugferða til Nuuk Tæplega þúsund manns innlyksa á Everest Látinn eftir skotárás í Kaupmannahöfn Sögð vafin í ísraelska fánann og veifað um eins og verðlaunagrip Fjögurra manna fjölskylda meðal látinna Sendir þjóðvarðliðið til Chicago Segja stutt í samkomulag en sprengjum rignir enn Skoðanabróðir Orbans og Fico vinnur kosningar í Tékklandi Þrjátíu særðust í drónaárás á farþegalest Fjöldi án rafmagns vegna vonskuveðurs í Noregi Þrettán ára grunaður um aðild að skotárás Var að streyma á TikTok þegar hann féll til jarðar og lést Loftárásir í kjölfar ákalls Trumps Flogið á ný í München eftir mögulegt drónaflug Skipar Ísraelum að hætta að sprengja Hamasliðar tilbúnir að sleppa gíslum og láta völd af hendi Sjá meira