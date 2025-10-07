Erlent

Ný­kjörinn bæjar­stjóri al­var­lega særður eftir stunguárás

Atli Ísleifsson skrifar
Iris Stalzervar í framboði fyrir Jafnaðarmannaflokkinn (SPD) í síðustu kosningum.
Iris Stalzer, nýkjörinn bæjarstjóri í þýska bænum Herdecke, er alvarlega særð eftir stunguárás á heimili sínu.

Frá þessu greinir Der Spiegel en hún fannst í íbúð sinni með lífshættulega áverka í maga og á baki eftir árásina.

Hin 57 ára Iris Stalzer var kjörin bæjarstjóri í aukakosningum þann 28. september síðastliðinn, en Herdecke er að finna í Norðurrín-Vestfalíu í vesturhluta Þýskalands.

Spiegel segir að hún hafi fundist með fjölda stungusára. Ekki liggur fyrir að svo stöddu hver bar ábyrgð á árásinni eða hvaða ástæður kunni að liggja að baki henni. Bild segir þó að Stalzer hafi greint syni sínum frá því að ráðist hafi verið á hana að hópi manna.

Lögregla er með mikinn viðbúnað við heimili Stalzer, en hún var í framboði fyrir Jafnaðarmannaflokkinn (SPD).

Þýskaland

