Rúta með um fjörutíu manns innbyrðis fór út af veginum á Snæfellsnesi. Hópslysaáætlun hefur verið virkjuð og samhæfingarmiðstöð Almannavarna.
Þetta staðfestir Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi Landsbjargar, í samtali við fréttastofu. Allar björgunarsveitir í nágrenni eru á leið á vettvang.
„Það eru einhverjar bjargir komnar og fleiri að detta inn,“ segir hann rétt eftir klukkan sex.
Rútan er vestanmegin í Seljafirði, á norðanverðu Snæfellsnesi. Heimildir fréttastofu herma að henni hafi hvolfað.
Þyrla Landhelgisgæslunnar var ræst út nokkrar mínútur í sex að sögn Guðmundar Birkis aðgerðarstjóra Landhelgisgæslunnar.
Hjördís Guðmundsdóttir, upplýsingafulltrúi Almannavarna, segir viðbragðsaðila mætta á vettvang og allir séu komnir út úr rútunni. Nú sé verið að hlúa að fólkinu sem var í rútunni.
Samhæfingarmiðstöð Almannavarna hefur verið virkjuð.
„Þetta lítur betur út en á horfðist,“ segir hún.
Fréttin verður uppfærð.