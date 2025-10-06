Innlent

Hópslysaáætlun virkjuð á Snæ­fells­nesi

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Slysið varð í Seljafirði.
Rúta með um fjörutíu manns innbyrðis fór út af veginum á Snæfellsnesi. Hópslysaáætlun hefur verið virkjuð og samhæfingarmiðstöð Almannavarna.

Þetta staðfestir Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi Landsbjargar, í samtali við fréttastofu. Allar björgunarsveitir í nágrenni eru á leið á vettvang.

„Það eru einhverjar bjargir komnar og fleiri að detta inn,“ segir hann rétt eftir klukkan sex.

Rútan er vestanmegin í Seljafirði, á norðanverðu Snæfellsnesi. Heimildir fréttastofu herma að henni hafi hvolfað. 

Þyrla Landhelgisgæslunnar var ræst út nokkrar mínútur í sex að sögn Guðmundar Birkis aðgerðarstjóra Landhelgisgæslunnar.

Hjördís Guðmundsdóttir, upplýsingafulltrúi Almannavarna, segir viðbragðsaðila mætta á vettvang og allir séu komnir út úr rútunni. Nú sé verið að hlúa að fólkinu sem var í rútunni. 

Samhæfingarmiðstöð Almannavarna hefur verið virkjuð.

„Þetta lítur betur út en á horfðist,“ segir hún.

Fréttin verður uppfærð.

