Bein útsending: Hver hlýtur bókmenntaverðlaun Nóbels? Atli Ísleifsson skrifar 9. október 2025 10:28 Tilkynnt verður um verðlaunahafa á fréttamannafundi sem hefst klukkan 11 að íslenskum tíma. Getty Sænska akademían tilkynnir í dag hver hlýtur bókmenntaverðlaun Nóbels. Tilkynnt verður um verðlaunahafa á fréttamannafundi sem hefst klukkan 11 að íslenskum tíma. Hægt verður að fylgjast með fréttamannafundinum í spilaranum að neðan. Það var suður-kóreski rithöfundurinn Han Kang sem hlaut Nóbelsverðlaunin í bókmenntum á síðasta ári. Skáldsaga Kang Grænmetisætan, frá árinu 2007, var gefin út í íslenskri þýðingu Ingunnar Snædal árið 2017. Han Kang var gestur Bókmenntahátíðar Reykjavíkur árið 2017. Nóbelsverðlaun Svíþjóð Bókmenntir Menning