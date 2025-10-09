Menning

Bein út­sending: Hver hlýtur bók­mennta­verð­laun Nóbels?

Atli Ísleifsson skrifar
Tilkynnt verður um verðlaunahafa á fréttamannafundi sem hefst klukkan 11 að íslenskum tíma.
Sænska akademían tilkynnir í dag hver hlýtur bókmenntaverðlaun Nóbels.

Hægt verður að fylgjast með fréttamannafundinum í spilaranum að neðan.

Það var suður-kóreski rithöfundurinn Han Kang sem hlaut Nóbelsverðlaunin í bókmenntum á síðasta ári. Skáldsaga Kang Grænmetisætan, frá árinu 2007, var gefin út í íslenskri þýðingu Ingunnar Snædal árið 2017. Han Kang var gestur Bókmenntahátíðar Reykjavíkur árið 2017.

