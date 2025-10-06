Gisèle Pelicot aftur í réttarsal Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 6. október 2025 12:35 Gisèle Pelicot hefur ítrekað skilað skömminni vegna málsins. EPA/GUILLAUME HORCAJUELO Minna en ári eftir að dómur féll í máli Gisèle Pelicot þarf franska konan að mæta aftur í réttarsal en einn nauðgara hennar hefur áfrýjað málinu. Hann auk fimmtíu annarra voru dæmdir sekir fyrir að hafa brotið á Pelicot kynferðislega árin 2011 til 2020. Í umfjöllun Sky kemur fram að maðurinn sem áfrýi heiti Husamettin Dogan og hafi verið dæmdur í níu ára fangelsi fyrir brot sín gagnvart Pelicot. Í réttarhöldum í fyrra var Dominique Pelicot fyrrverandi eiginmaður Pelicot dæmdur í tuttugu ára fangelsi fyrir að hafa byrlað henni, nauðgað og boðið öðrum mönnum að nauðga henni yfir áratugarbil, auk þess sem hann tók brotin upp. Mennirnir voru dæmdir í þriggja til fimmtán ára fangelsi. Dogan hefur allar götur síðan dómur féll í fyrra neitað því að hafa ætlað sér að nauðga Pelicot. Hann fullyrðir að eiginmaður hennar hafi blekkt hann. Verður hann kallaður fyrir dóm sem vitni vegna þessa. Málið verður tekið fyrir í Nimes í suðurhluta Frakklandi í dag, mánudag. Fram kemur í umfjöllun Sky að sautján gerendur í málinu hafi í fyrstu haft hug á að áfrýja málinu. Þeir hafi hinsvegar allir utan Dogan dregið það til baka. Búist er við því að réttarhöldin verði ekki lengri en fjórir dagar og búist við því að niðurstaða verði tilkynnt á fimmtudag. Mál Dominique Pelicot Frakkland Erlend sakamál Tengdar fréttir „Hvernig gastu boðið þessum mönnum inn í svefnherbergið mitt?“ Gisèle Pelicot mætti fyrir dóm í Avignon í morgun og hóf mál sitt á því að ávarpa eiginmann sinn fyrrverandi, sem hefur játað að hafa nauðgað eiginkonu sinni og boðið öðrum mönnum að brjóta á henni í um áratug. 23. október 2024 11:49 Mest lesið Ákærðar fyrir að auglýsa vændi en kaupendurnir ekki Innlent Grindvíkingum blöskrar umræðan í Vikunni Innlent Jón biðst innilegrar afsökunar á umræðu um Grindavík Innlent Hafi tekið bílstjórann hálstaki meðan hann lá á flautunni Innlent Dómstólar neita Jóni Óttari um að fá afhenta haldlagða muni Innlent Nauðgaði sofandi kærustu sem hafði ítrekað verið brotið gegn Innlent Forsætisráðherra Frakklands segir af sér Erlent Sektuð í gjaldfrjálsu stæði og sneri vörn í sókn Innlent Nýr formaður SUS vill sækja til hægri Innlent Stórtap Air Greenland vegna aflýstra flugferða til Nuuk Erlent Fleiri fréttir Gisèle Pelicot aftur í réttarsal Fá Nóbelinn fyrir ónæmisrannsóknir sínar Bein útsending: Hver fær Nóbelsverðlaunin í læknisfræði? Forsætisráðherra Frakklands segir af sér Viðræður um frið á Gasa hefjast í dag Nýskipaðri ríkisstjórn þegar hótað vantrausti Stórtap Air Greenland vegna aflýstra flugferða til Nuuk Tæplega þúsund manns innlyksa á Everest Látinn eftir skotárás í Kaupmannahöfn Sögð vafin í ísraelska fánann og veifað um eins og verðlaunagrip Fjögurra manna fjölskylda meðal látinna Sendir þjóðvarðliðið til Chicago Segja stutt í samkomulag en sprengjum rignir enn Skoðanabróðir Orbans og Fico vinnur kosningar í Tékklandi Þrjátíu særðust í drónaárás á farþegalest Fjöldi án rafmagns vegna vonskuveðurs í Noregi Þrettán ára grunaður um aðild að skotárás Var að streyma á TikTok þegar hann féll til jarðar og lést Loftárásir í kjölfar ákalls Trumps Flogið á ný í München eftir mögulegt drónaflug Skipar Ísraelum að hætta að sprengja Hamasliðar tilbúnir að sleppa gíslum og láta völd af hendi Hótar helvíti á jörð samþykki Hamas ekki tillögurnar Vísa frá máli á hendur skipverjum sem voru taldir hafa slitið sæstrengi „Það vill enginn spila eftir reglum sem eru samdar annars staðar“ Rekja andlát dóttur að hluta til samsæriskenninga móður Fyrsta konan sem verður erkibiskupinn af Kantaraborg Diddy í fimmtíu mánaða fangelsisvist Einn hinna látnu skotinn af lögreglu og annar særður Finna mikla nálykt frá rústunum Sjá meira