Stjörnulífið: „Mesta milf Ís­lands“

Svava Marín Óskarsdóttir skrifar
Tónleikar og stórafmæli voru áberandi í vikunni.
Stórafmæli, tónleikar og árshátíðarferðir voru áberandi í vikunni sem leið. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, fagnaði sextugsafmæli sínu í Hlöðunni á Álftanesi með glæsilegri veislu þar sem vinkonur hennar og þingkonurnar Kristrún Frostadóttir og Inga Sæland komu henni á óvart og tóku lagið The Best með Tinu Turner.

Mikið var einnig um tónleika um helgina, meðal annars GusGus í Laugardalshöll og Mamma þarf að djamma í Háskólabíói. Þá sóttur fjölmargir Íslendingar tónleika Sigurrósar í London, þar á meðal stjörnuparið Saga Sig og Villi naglbítur og Villi Vill lögfræðingur, sem fagnaði með sveitinni eftir tónleikana.

Bleik-klæddar skvísur

Bleikur október er genginn í garð og bleiki liturinn áberandi víða um land. Bleika slaufan var formlega kynnt í vikunni og fjöldi fyrirtækja er farin að framleiða vörur til styrktar Krabbameinsfélaginu.

Birgitta Líf Björnsdóttir, áhrifavaldur og markaðsstjóri World Class, birti skvísulega mynd af sér í fölbleiku bikiníi úr fríi á Spáni.

Inga Tinna Sigurðardóttir, stofnandi og framkvæmdastjóri Dineout, klæddist elegant bleikri dragt um helgina.

Áhrifavaldurinn Guðrún Svava Egilsdóttir, betur þekkt sem Gugga í gúmmíbát, seldi happdrættismiða fyrir Krabbameinsfélagið á miðnæturopnun Smáralindar.

Sextug og sæt!

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir fagnaði sextíu ára afmæli sínu í Hlöðunni á Álftanesi á laugardag. Fjöldi skemmtilegra mynda mátti sjá á samfélagsmiðlum, þar á meðal af girnilegum veitingum og þegar Valkyrjunar tóku lagið.

Þakklát fyrir Play

Nadine Guðrún Yaghi, fjölmiðlakona og áhrifavaldur, var meðal þeirra sem lýstu þakklæti sínu eftir að flugfélagið Play hætti rekstri í vikunni.

Afmælisfögnuður

Viktor Andersen, einn þekktasti hjúkrunarfræðingur landsins, fagnaði afmæli vinkonu sinnar, Elsu Harðardóttur, rekstrarstjóra Eventum.

Paraferð til London

Kærustuparið Saga Sig og Vilhelm Anton, betur þekktur sem Villi Naglbítur, fóru í menningarferð til London þar sem þau heimsóttu meðal annars tónleika með Sigur Rós.

Blessar Ísland

Einkaþjálfarinn Gummi Emil biður fyrir Íslandi og landsmönnum öllum.

Talar við trén

Ellý Ármannsdóttir, flugfreyja og spákona, segir að trén tali við okkur ef við erum opin fyrir því.

Fjölskyldufrí í sólinni

Birta Líf Ólafsdóttir, áhrifavaldur og hlaðvarpsstjórnandi, er í fríi á Spáni með fjölskyldunni.

Skvísulæti

Kristín Pétursdóttir, leikkona og áhrifavaldur, fór út á lífið um helgina. 

„Mesta MILF Íslands sælir,“ skrifar Helga Rakel Ómarsdóttir, flugfreyja og vinkona Kristínar við myndina.

Hundaafmæli

Nóel Máni, hundur Helga Ómarssonar og Péturs Sveinssonar, fagnaði sjö ára afmæli sínu í gær, sunnudag. Pétur birti einlæga færslu í tilefni dagsins þar sem hann lýsti þakklæti sínu fyrir litlu fjölskylduna sína.

Hversdagsfilma

Svana Lovísa Kristjánsdóttir, blókmaskreytingakona og áhrifavaldur, birti skemmtilegar myndir úr lífi sínu.

Mamma þarf að djamma

Eva Ruza Miljevic var kynnir á tónleikum Jóhönnu Guðrúnar Jónsdóttur, Mamma þarf að djamma, sem fóru fram í Háskólabíói, líkt og undanfarin ár.

Tónlistin borgar illa

Tónlistarmaðurinn Auðunn Lúthersson segir að hann eigi ekki fyrir bol, þar sem streymið hans á Spotify nægir ekki til útborgunar.

Háskóla-lífið í New York

Arnfríður Helgadóttir, pílates-kennari og nemi, nýtur lífsins í New York.

Notalegt í Washington

Ína María Einarsdóttir, LXS-skvísa og áhrifvaldur, fór til Washington í Bandaríkjunum.

Partý á Hafnartorgi

Tónlistarmaðurinn Aron Can Gültekin og kærasta hans, Erna María Björnsdóttir, flugfreyja, héldu viðburð á Hafnartorgi.

September í myndum

Brynja Dan Gunnarsdóttir, eigandi Extra-loppunnar og varaþingmaður Framsóknarflokksins, birti myndir frá september-mánuði.

