Stjörnulífið: „Mesta milf Íslands“ Svava Marín Óskarsdóttir skrifar 6. október 2025 10:02 Tónleikar og stórafmæli voru áberandi í vikunni. Stórafmæli, tónleikar og árshátíðarferðir voru áberandi í vikunni sem leið. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, fagnaði sextugsafmæli sínu í Hlöðunni á Álftanesi með glæsilegri veislu þar sem vinkonur hennar og þingkonurnar Kristrún Frostadóttir og Inga Sæland komu henni á óvart og tóku lagið The Best með Tinu Turner. Mikið var einnig um tónleika um helgina, meðal annars GusGus í Laugardalshöll og Mamma þarf að djamma í Háskólabíói. Þá sóttur fjölmargir Íslendingar tónleika Sigurrósar í London, þar á meðal stjörnuparið Saga Sig og Villi naglbítur og Villi Vill lögfræðingur, sem fagnaði með sveitinni eftir tónleikana. Ef Instagram færslurnar birtast ekki er ráð að endurhlaða (e. refresh) síðunni. Bleik-klæddar skvísur Bleikur október er genginn í garð og bleiki liturinn áberandi víða um land. Bleika slaufan var formlega kynnt í vikunni og fjöldi fyrirtækja er farin að framleiða vörur til styrktar Krabbameinsfélaginu. Birgitta Líf Björnsdóttir, áhrifavaldur og markaðsstjóri World Class, birti skvísulega mynd af sér í fölbleiku bikiníi úr fríi á Spáni. View this post on Instagram A post shared by Birgitta Líf Björnsdóttir (@birgittalif) Inga Tinna Sigurðardóttir, stofnandi og framkvæmdastjóri Dineout, klæddist elegant bleikri dragt um helgina. View this post on Instagram A post shared by Inga Tinna Sigurðardóttir (@ingatinna) Áhrifavaldurinn Guðrún Svava Egilsdóttir, betur þekkt sem Gugga í gúmmíbát, seldi happdrættismiða fyrir Krabbameinsfélagið á miðnæturopnun Smáralindar. View this post on Instagram A post shared by Gugga í Gúmmíbát (@guggaigummibat) Sextug og sæt! Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir fagnaði sextíu ára afmæli sínu í Hlöðunni á Álftanesi á laugardag. Fjöldi skemmtilegra mynda mátti sjá á samfélagsmiðlum, þar á meðal af girnilegum veitingum og þegar Valkyrjunar tóku lagið. Þakklát fyrir Play Nadine Guðrún Yaghi, fjölmiðlakona og áhrifavaldur, var meðal þeirra sem lýstu þakklæti sínu eftir að flugfélagið Play hætti rekstri í vikunni. View this post on Instagram A post shared by Nadine Guðrún Yaghi (@nadineyaghi) Afmælisfögnuður Viktor Andersen, einn þekktasti hjúkrunarfræðingur landsins, fagnaði afmæli vinkonu sinnar, Elsu Harðardóttur, rekstrarstjóra Eventum. View this post on Instagram A post shared by Viktor Heiðdal Andersen (@viktor.andersen) Paraferð til London Kærustuparið Saga Sig og Vilhelm Anton, betur þekktur sem Villi Naglbítur, fóru í menningarferð til London þar sem þau heimsóttu meðal annars tónleika með Sigur Rós. View this post on Instagram A post shared by Saga Sig (@sagasig) Blessar Ísland Einkaþjálfarinn Gummi Emil biður fyrir Íslandi og landsmönnum öllum. View this post on Instagram A post shared by Guðmundur Emil Hercules Jóhannsson (@gummiemil) Talar við trén Ellý Ármannsdóttir, flugfreyja og spákona, segir að trén tali við okkur ef við erum opin fyrir því. View this post on Instagram A post shared by €llý Ármann$ (@ellyarmannsdottir) Fjölskyldufrí í sólinni Birta Líf Ólafsdóttir, áhrifavaldur og hlaðvarpsstjórnandi, er í fríi á Spáni með fjölskyldunni. View this post on Instagram A post shared by Birta Líf (@birtalifolafs) Skvísulæti Kristín Pétursdóttir, leikkona og áhrifavaldur, fór út á lífið um helgina. „Mesta MILF Íslands sælir,“ skrifar Helga Rakel Ómarsdóttir, flugfreyja og vinkona Kristínar við myndina. View this post on Instagram A post shared by Kristín Pétursdóttir (@kristinpeturs) Hundaafmæli Nóel Máni, hundur Helga Ómarssonar og Péturs Sveinssonar, fagnaði sjö ára afmæli sínu í gær, sunnudag. Pétur birti einlæga færslu í tilefni dagsins þar sem hann lýsti þakklæti sínu fyrir litlu fjölskylduna sína. View this post on Instagram A post shared by Pétur (@petursvensson) Hversdagsfilma Svana Lovísa Kristjánsdóttir, blókmaskreytingakona og áhrifavaldur, birti skemmtilegar myndir úr lífi sínu. View this post on Instagram A post shared by Svana Lovísa Kristjánsdóttir (@svana.svartahvitu) Mamma þarf að djamma Eva Ruza Miljevic var kynnir á tónleikum Jóhönnu Guðrúnar Jónsdóttur, Mamma þarf að djamma, sem fóru fram í Háskólabíói, líkt og undanfarin ár. View this post on Instagram A post shared by 🌟 Eva Ruza🌟 (@evaruza) Tónlistin borgar illa Tónlistarmaðurinn Auðunn Lúthersson segir að hann eigi ekki fyrir bol, þar sem streymið hans á Spotify nægir ekki til útborgunar. View this post on Instagram A post shared by Luthersson (@luthersson) Háskóla-lífið í New York Arnfríður Helgadóttir, pílates-kennari og nemi, nýtur lífsins í New York. View this post on Instagram A post shared by Arnfríður Helgadóttir (@arnfridurhelga) Notalegt í Washington Ína María Einarsdóttir, LXS-skvísa og áhrifvaldur, fór til Washington í Bandaríkjunum. View this post on Instagram A post shared by 𝑰𝒏𝒂 𝑴𝒂𝒓𝒊𝒂 𝑬𝒊𝒏𝒂𝒓𝒔𝒅𝒐𝒕𝒕𝒊𝒓 (@inamariia) Partý á Hafnartorgi Tónlistarmaðurinn Aron Can Gültekin og kærasta hans, Erna María Björnsdóttir, flugfreyja, héldu viðburð á Hafnartorgi. View this post on Instagram A post shared by Erna María Björnsdóttir (@ernamariabjorns) September í myndum Brynja Dan Gunnarsdóttir, eigandi Extra-loppunnar og varaþingmaður Framsóknarflokksins, birti myndir frá september-mánuði. View this post on Instagram A post shared by B R Y N J A D A N (@brynjadan) Stjörnulífið Ástin og lífið Tímamót Tónleikar á Íslandi Íslendingar erlendis Tengdar fréttir Stjörnulífið: Tatiana og Ragnar í kastala í Frakklandi Liðin vika iðaði af lífi og haustið virðist fara vel af stað hjá landsmönnum. Tengdar fréttir
Stjörnulífið: Tatiana og Ragnar í kastala í Frakklandi
Liðin vika iðaði af lífi og haustið virðist fara vel af stað hjá landsmönnum. Frumsýningar, árshátíðir stórfyrirtækja og stjörnubrúðkaup erlendis bar þar hæst. 29. september 2025 09:49
Stjörnulífið: Dætur Jóns Ásgeirs og Geirs H. Haarde giftu sig
Vikan sem leið var heldur betur viðburðarík hjá stjörnum landsins. Brúðkaup í Sitges og á Ítalíu, stórtónleikar í Laugardalshöll og Bakgarðshlaupið var meðal þess sem stóð mest upp úr. Þá fóru glæsilegustu fimmtugu konur landsins í vinkonuferð til Sitges í leit að senjóritukjólum á meðan Rúrik Gíslason fór í sitt árlega Októberfest-partý hjá ofurfyrirsætunni Heidi Klum í Þýskalandi. 22. september 2025 09:34
Stjörnulífið: Gellurnar stóðu vaktina
Fallegt haustveður, tónleikar, brúðkaup og ljúfar samsverustundir einkenndu liðna viku hjá stjörnum landsins. Auk þess lögðu margir land undir fót og sleiktu sólina á erlendum slóðum. 15. september 2025 08:44 