Tveir voru fluttir á sjúkrahús með minni háttar meiðsl rétt fyrir klukkan níu í kvöld eftir árekstur milli tveggja bíla á gatnamótum Reykjanesbrautar og Bústaðarvegar í Reykjavík. Annar bíllinn valt á hliðina.
Stefán Kristinsson, varðstjóri slökkviliðsins á höfuðbrogarsvæðinu, segir að tveir hafi hlotið áverka og hafi verið fluttir á sjúkrahús til skoðunar en þeir séu ekki í lífshættu.
Annar bíllinn hafi oltið á hliðina við áreksturinn en Stefán gat ekki sagt til um hvernig áreksturinn orsakaðist.
Talsverð umferðartafir eru á vettvangi.
Fréttin hefur verið uppfærð með frekari upplýsingum.