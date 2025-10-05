Innlent

Tveir á sjúkra­hús eftir að bíll valt við á­rekstur

Agnar Már Másson skrifar
Talsverð umferðartafir eru á vettvangi.
Tveir voru fluttir á sjúkrahús með minni háttar meiðsl rétt fyrir klukkan níu í kvöld eftir árekstur milli tveggja bíla á gatnamótum Reykjanesbrautar og Bústaðarvegar í Reykjavík. Annar bíllinn valt á hliðina.

Stefán Kristinsson, varðstjóri slökkviliðsins á höfuðbrogarsvæðinu, segir að tveir hafi hlotið áverka og hafi verið fluttir á sjúkrahús til skoðunar en þeir séu ekki í lífshættu. 

Annar bíllinn hafi oltið á hliðina við áreksturinn en Stefán gat ekki sagt til um hvernig áreksturinn orsakaðist. 

