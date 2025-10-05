Erlent

Sögð vafin í ís­raelska fánann og veifað um eins og verð­launa­grip

Jón Þór Stefánsson skrifar
Greta Thunberg er í haldi Ísraelsmanna.
Greta Thunberg er sögð sæta illri meðferð í varðhaldi í Ísrael eftir að hún og aðrir aktívistar í hinum svokallaða frelsisflota, á leið með hjálpargögn til Gasastrandarinnar, voru handteknir af ísraelskum stjórnvöldum. Hún er til að mynda sögð hafa verið látin kyssa ísraelska fánann.

Guardian greinir frá þessu, en miðillinn byggir umfjöllun sína að miklu leyti á samskiptum einhverra mótmælendanna við sænsk yfirvöld sem miðillinn hefur séð.

Fangaklefinn sem Thunberg dúsar nú í er sagður morandi í veggjalús. Hún sé útötuð í útbrotum, sem hún telur eftir lúsina. Hún neyðist til að sitja löngum stundum á hörðu og óþægilegu undirlagi. Þá fái hún lítið að borða og drekka, telji sig vera að þorna upp.

Thunberg er sögð hafa verið mynduð meðan hún var látin halda á fánum, hvers kyns fánum er óljóst.

Tyrkneski fjölmiðillinn Anadolu hefur ógeðfeldar lýsingar af framferði í garð Thunberg eftir einum aktívista sem hefur verið látinn laus.

„Þeir drógu litlu Grétu á hárinu fyrir framan okkur, lömdu hana, og neyddu hana til að kyssa ísraelska fánann. Þeir gerðu allt mögulegt við hana til að vara okkur hin við,“ sagði hann.

Lorenzo D’Agostino, ítalskur blaðamaður og meðlimur frelsisflotans, sagði að Thunberg hafi verið vafið í ísraelska fánann og henni veifað um líkt og um verðlaunagrip væri að ræða.

