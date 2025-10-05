Sögð vafin í ísraelska fánann og veifað um eins og verðlaunagrip Jón Þór Stefánsson skrifar 5. október 2025 12:33 Greta Thunberg er í haldi Ísraelsmanna. EPA Greta Thunberg er sögð sæta illri meðferð í varðhaldi í Ísrael eftir að hún og aðrir aktívistar í hinum svokallaða frelsisflota, á leið með hjálpargögn til Gasastrandarinnar, voru handteknir af ísraelskum stjórnvöldum. Hún er til að mynda sögð hafa verið látin kyssa ísraelska fánann. Guardian greinir frá þessu, en miðillinn byggir umfjöllun sína að miklu leyti á samskiptum einhverra mótmælendanna við sænsk yfirvöld sem miðillinn hefur séð. Fangaklefinn sem Thunberg dúsar nú í er sagður morandi í veggjalús. Hún sé útötuð í útbrotum, sem hún telur eftir lúsina. Hún neyðist til að sitja löngum stundum á hörðu og óþægilegu undirlagi. Þá fái hún lítið að borða og drekka, telji sig vera að þorna upp. Thunberg er sögð hafa verið mynduð meðan hún var látin halda á fánum, hvers kyns fánum er óljóst. Tyrkneski fjölmiðillinn Anadolu hefur ógeðfeldar lýsingar af framferði í garð Thunberg eftir einum aktívista sem hefur verið látinn laus. „Þeir drógu litlu Grétu á hárinu fyrir framan okkur, lömdu hana, og neyddu hana til að kyssa ísraelska fánann. Þeir gerðu allt mögulegt við hana til að vara okkur hin við,“ sagði hann. Lorenzo D’Agostino, ítalskur blaðamaður og meðlimur frelsisflotans, sagði að Thunberg hafi verið vafið í ísraelska fánann og henni veifað um líkt og um verðlaunagrip væri að ræða. Átök í Ísrael og Palestínu Ísrael Svíþjóð Mest lesið Prestur á Dalvík sver af sér kjaftasögur um ókristilega hegðun Innlent Sótti kindabyssu eftir hótun um að skjóta fyrrverandi og fimm aðra Innlent Gekk berserksgang og beraði sig Innlent Stjórnarformaður RÚV vill að Ísrael verði tafarlaust vikið úr Eurovision Innlent Kurr innan Samfylkingarinnar vegna brottvísunar ungbarna Innlent Fjögurra manna fjölskylda meðal látinna Erlent „Af hverju ertu svona í framan?“ Innlent Sendir þjóðvarðliðið til Chicago Erlent Var að streyma á TikTok þegar hann féll til jarðar og lést Erlent Leikskólamál, afnám hafta og Trump-isminn Innlent Fleiri fréttir Sögð vafin í ísraelska fánann og veifað um eins og verðlaunagrip Fjögurra manna fjölskylda meðal látinna Sendir þjóðvarðliðið til Chicago Segja stutt í samkomulag en sprengjum rignir enn Skoðanabróðir Orbans og Fico vinnur kosningar í Tékklandi Þrjátíu særðust í drónaárás á farþegalest Fjöldi án rafmagns vegna vonskuveðurs í Noregi Þrettán ára grunaður um aðild að skotárás Var að streyma á TikTok þegar hann féll til jarðar og lést Loftárásir í kjölfar ákalls Trumps Flogið á ný í München eftir mögulegt drónaflug Skipar Ísraelum að hætta að sprengja Hamasliðar tilbúnir að sleppa gíslum og láta völd af hendi Hótar helvíti á jörð samþykki Hamas ekki tillögurnar Vísa frá máli á hendur skipverjum sem voru taldir hafa slitið sæstrengi „Það vill enginn spila eftir reglum sem eru samdar annars staðar“ Rekja andlát dóttur að hluta til samsæriskenninga móður Fyrsta konan sem verður erkibiskupinn af Kantaraborg Diddy í fimmtíu mánaða fangelsisvist Einn hinna látnu skotinn af lögreglu og annar særður Finna mikla nálykt frá rústunum Bein útsending: Siglt áleiðis til Gasa Látinn fara eftir að hafa neitað Trump um sverð í eigu Eisenhower Segist breyttur maður og biðlar til dómarans Hamas liðar vilja ekki afvopnast Flugvellinum í München lokað vegna drónaumferðar Nafngreina árásarmanninn í Manchester Segist eiga í vopnuðum átökum við eiturlyfjasmyglara Árásin í Manchester skilgreind sem hryðjuverk Leiðtogafundur í Danmörku: „Rússar munu ekki stoppa fyrr en tilneyddir“ Sjá meira