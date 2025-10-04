Slökkvilið var ræst út vegna minniháttar eldsvoða í þvottahúsi að Fiskislóð á Granda í vesturbæ Reykjavíkur rétt fyrir klukkan 21 í kvöld.
Sírenur ómuðu víða um vesturborgina á níunda tímanum í kvöld þegar allt tiltækt lið slökkviliðsins var ræst út.
Steinþór Darri Þorsteinsson varðstjóri hjá slökkviliðinu segir að eldur hafi komið upp í þvottahúsi á Fiskislóð 65 en þar er þvottahúsið Fjöður einmitt til húsa.
Varðstjórinn segir kollega sína hafa verið fljóta að slökkva eldinn. Það hafi ekki tekið nema um tvær mínútur.
Fréttin hefur verið uppfærð.
