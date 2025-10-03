Innlent

Hafnaði kæru Sam­eindar vegna Konukots í Ár­múla

Kjartan Kjartansson
Húsnæðið í Ármúla sem á að hýsa Konukot. Vísir/Sigurjón

Úrskurðarnefnd hafnaði kröfu fyrirtækisins Sameindar um að fella úr gildi byggingarleyfi fyrir starfsemi Konukots í Ármúla. Stjórnendur fyrirtækisins töldu skjólstæðinga Konukots hættulega og getað smitað sjúklinga af berklum.

Reykjavíkurborg veitti leyfi fyrir starfsemi Konukots, sem rekur neyðarskýli fyrir heimilislausar konur í Reykjavík, í Ármúla 34 í sumar. Rannsóknarstofan Sameind, sem er til húsa í Ármúla 32, gerði athugasemdir við leyfið, meðal annars á þeim forsendum að konurnar sem þar yrðu hýstar væru hættulegar nærumhverfi sínu og væru líklegar til þess að leita inn í húsnæði Sameindar. Þar gætu þær mögulega smitað viðkvæma sjúklinga af berklum.

Eftir að byggingarfulltrúi samþykkti umsókn Konukots kærði Sameind ákvörðunina til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. Byggði kæran fyrst og fremst á þeim rökum að byggingarleyfið hefði verið gefið út á grundvelli rangs notkunarflokks.

Notkunarflokkur 4 í byggingarreglugerð, sem Konukot var talið falla undir, gerði ráð fyrir að fólk sem dveldi í húsnæði gæti bjargað sér út af sjálfsdáðum ef til bruna kæmi. Sameind hélt því fram að í Konukoti væru gjarnan langt leiddi fíkniefnasjúklingar sem gætu ekki með neinu móti bjargað sér sjálfir út úr húsinu. Því ætti húsnæðið frekar að falla undir annan notkunarflokk sem nær meðal annars yfir meðferðar- og legudeildir sjúkrahúsa.

Á þessi rök féllst úrskurðarnefndin ekki. Neyðarskýlið væri ætlað einstaklingum sem kæmu þangað af sjálfsdáðum og þyrftu að yfirgefa húsnæðið sjálfir á tilsettum tíma að morgni dags samkvæmt skýringum sem Reykjavíkurborg lagði fram. Því taldi nefndin ekki ástæðu til að gera athugasemd við mat byggingarfulltrúa að miða við kröfur sem gerðar væru til mannvirkja í notkunarflokki 4.

