Látinn fara eftir að hafa neitað Trump um sverð í eigu Eisenhower Hólmfríður Gísladóttir skrifar 3. október 2025 09:18 Það fór vel á með Karli og Trump í opinberri heimsókn síðarnefnda. Getty/Yui Mok Todd Arrington, forstöðumaður Dwight D. Eisenhower forsetabókasafnsins, hefur verið neyddur til að segja af sér. Það hefur vakið nokkra athygli að það gerðist í kjölfarið á því að hann neitaði forsetanum um sverð til að gefa Karli III Bretakonungi. Samkvæmt New York Times liggur ekki ljóst fyrir hvort það var neitunin sem varð til þess að Arrington voru settir þeir afarkostir að annað hvort segja upp eða vera sagt upp. Hins vegar er vitað að það gerðist aðeins viku eftir að beiðni starfsmanns deildar utanríkisráðuneytisins sem sér um gjafamál var hafnað. Trump fór í opinbera heimsókn til Bretlands í síðustu viku en áður sendi starfsmaður utanríkisráðuneytisins, sem notaði póstfangið „giftgirl2025", beiðni á Arrington, þess efnis að verið væri að leita að „sverði eða einhverju svoleiðis", til að gefa Bretakonungi. Eisenhower, sem var herforingi í Seinni heimstyrjöldinni áður en hann varð forseti, átti nokkur sverð, meðal annars eitt sem honum var gefið af Lundúnarborg árið 1947. Svar Arrington var hins vegar einfalt; nei, allir munir á safninu á væru í eign ríkisins, sem bæri samkvæmt lögum að varðveita þá fyrir bandarísku þjóðina. Forsetafrúin Melania Trump valdi gjafir handa Kamillu drottningu, Vilhjálmi, Katrínu og börnunum þeirra en svo fór að Karli var gefin eftirlíking af sverði Eisenhower, sem var í eigu West Point herskólans. Arrington var í framhaldinu gert að taka pokann sinn. Hann tók við Eisenhower forsetasafninu í fyrra, eftir 25 ára farsælan feril innan stofnunarinnar sem sér um þjóðgarða landsins. „Ég hefði aldrei getað ímyndað mér að vera rekinn fyrir eitthvað á borð við þetta eftir næstum 30 ára opingera þjónustu," sagði Arrington í samtali við New York Times. „Ég myndi ekki hika við að snúa aftur," segir hann. Bandaríkin Bretland Donald Trump