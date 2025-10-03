Flugfreyja, íþróttakona og ráðherra breyttu leiknum Svava Marín Óskarsdóttir skrifar 3. október 2025 15:02 Guðríður Gunnlaugsdóttir, Kolbrún Pálína Helgadótir, Unnur María Pálmadóttir, Linda Björg Björnsdótir og Sigríður Þóra Ásgeirsdóttir. Ljósmyndari/ Marinó Flóvent Samheldni og kvenorka einkenndi ráðstefnuna Konur sem breyttu leiknum, sem haldin var á Hótel Edition á dögunum. Markmið ráðstefnunnar var að veita þátttakendum innblástur, efla tengslanet þeirra og gefa þeim aukinn kraft til að láta eigin drauma rætast. Salurinn var fullsetinn og komust færri að en vildu. „Við fengum öfluga kvenfyrirlesara úr ólíkum áttum til að flytja erindi en við lögðum upp með að fá konur sem vakið hafa athygli fyrir störf sín erlendis eða hér heima, haft áhrif, veitt öðrum konum innblástur, verið fyrirmyndir og haft áhrif á íslenskt þjóðfélag á einn eða annan hátt.“ Þetta kemur fram í fréttatilkynningu. Ráðstefnustjóri var Kolbrún Pálína Helgadóttir, markaðssérfræðingur hjá Ósum og jógakennari. Fyrirlesarar voru meðal annars Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra, Annie Mist Þórisdóttir, heimsmeistari í Crossfit og stofnandi Empower by Dottir, Guðríður Gunnlaugsdóttir, stofnandi og eigandi Barnaloppunnar, Sylvía Briem Friðjónsdóttir,eigandi heildsölunnar Steindal og hlaðvarpstjórnandi, og Helga Braga Jónsdóttir, leikkona, skemmtikraftur og flugfreyja. Að lokinni ráðstefnu var gestum boðið í kampavínsboð á hótelinu, þar sem hægt var að ræða við fyrirlesara og aðra þátttakendur í notalegri stemningu. Lilja Sigurgeirsdóttir, Guðríður Gunnlaugsdóttir, Linda Björg Björnsdóttir, Unnur María Pálmadóttir, Sigríður Þóra Ásgeirsdóttir, Kristín Ruth Jónsdóttir, Kolbrún Pálína Helgadóttir, Eyrún Birna Jónsdóttir, Kristín Samúelsdóttir.Ljósmyndari/ Marinó Flóvent Ingveldur Ýr Jónsdóttir, Svanhvít Valgeirsdóttir, Helga Braga Jónsdóttir og Ólöf Birna Torfadóttir.Ljósmyndari/ Marinó Flóvent Ljósmyndari/ Marinó Flóvent Ljósmyndari/ Marinó Flóvent Ólöf Erla Einarsdóttir og Arna Fríða Ingvarsdóttir.Ljósmyndari/ Marinó Flóvent Unnur María Pálmadóttir og Lilja Sigurgeirsdóttir.Ljósmyndari/ Marinó Flóvent Ljósmyndari/ Marinó Flóvent Ljósmyndari/ Marinó Flóvent Ljósmyndari/ Marinó Flóvent Annie MistLjósmyndari/ Marinó Flóvent Ljósmyndari/ Marinó Flóvent Ljósmyndari/ Marinó Flóvent Ljósmyndari/ Marinó Flóvent Ljósmyndari/ Marinó Flóvent Ljósmyndari/ Marinó Flóvent Ljósmyndari/ Marinó Flóvent Ljósmyndari/ Marinó Flóvent Ljósmyndari/ Marinó Flóvent Ljósmyndari/ Marinó Flóvent Samkvæmislífið Mest lesið Galopnar sig og segist ætla að breyta hlutunum Lífið Freðinn faðir, fáránlegir fasistar og fyrsta flokks bíó Gagnrýni Baunar á kókaða söngkonu fyrir baktal Tónlist Skilin að borði og sæng eftir 28 ára hjónaband Lífið Óöruggur eftir að kærastan stundaði hópkynlíf erlendis Lífið Frumsýning á Vísi: Iceguys trylla þjóðina enn og aftur í nýju myndbandi Tónlist „Rétturinn sem fjölskyldan þín mun elska og biðja um aftur og aftur“ Lífið Markmiðið að græða ekkert og „helst tapa pening“ Menning Heimatilbúið „corny“ Lífið „Ákvað að skilja hana eftir þar og athuga hversu langt ég kæmist“ Lífið Fleiri fréttir Útbjó lágkolvetna prógram fyrir systur sína sem léttist strax og fékk meiri orku Flugfreyja, íþróttakona og ráðherra breyttu leiknum „Ákvað að skilja hana eftir þar og athuga hversu langt ég kæmist“ „Gætum orðið fyrsta þjóð í heimi til að útrýma leghálskrabbameini“ „Rétturinn sem fjölskyldan þín mun elska og biðja um aftur og aftur“ Keeping Up Appearances-leikkona látin Auðveldara að tengjast fólki í eigin persónu Galopnar sig og segist ætla að breyta hlutunum Heimatilbúið „corny“ Skilin að borði og sæng eftir 28 ára hjónaband Framlag Kenýu til Óskarsverðlaunanna til sýnis á Ísafirði Keith sagður kominn með nýja kærustu Það var bannað að hlæja á Kjarval Eitt rými sem má alls ekki mynda í Alþingishúsinu Centro-hjónin selja Beverly Hills-villuna Ástarsenur í viku tvö með stórleikaranum Segir spjallmenni Meta herja kynferðislega á börn „Rúrik Gíslason hefur sagt hæ við mig“ Jafet Máni selur íbúð með ræktarsal „Þarf ekkert að klífa Everest til að finnast ég einhvers virði“ Ertu sauður? Fimm ráð sem geta forðað þér frá hjarðhegðun Óöruggur eftir að kærastan stundaði hópkynlíf erlendis Samhengið með Sif: „Það má blanda saman hámenningu og dægurmenningu“ Hefðbundið ítalskt „Pesto Alla Genovese“ Úrslitaspurningin var um letigarð „Amma mín, ert þú nokkuð dáin?“ Ómar Örn og Nanna selja á eftirsóttum stað í miðbænum Í miðjum tökum kom í ljós að Ragnhildur og Halldór voru náskyld Kókaínklásúla í kaupmálanum tryggir Keith rúman milljarð Friðarsúlan tendruð í nítjánda sinn 9. október Sjá meira