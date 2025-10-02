Innlent

Rauk upp úr flug­vél Jet2

Agnar Már Másson skrifar
Fátt jafnast á við útlandafrí með Jet2 en slökkviliðið var á Keflavíkurflugvelli kallað að vél félagsins.
Flugmenn á vegum flugfélagsins Jet2 komu auga á reyk rísa upp úr flugvél sinni eftir að þeir lentu á Keflavíkurflugvelli eftir flug frá Birmingham í dag. Slökkvilið var sent á vettvang en betur fór en á hofðist.

Guðjón Helgason upplýsingafulltrúi Isavia segir við Vísi að reykurinn hafi reynst minni en talið var þegar slökkviliðið á Keflavíkurflugvelli mætti á vettvang. Engan hafi sakað og tjón sé minniháttar.

Í kjölfarið hafi flugvélinni verið leiðbeint inn í flugskýli og farþegum komið út.

Síðan hafi viðkomandi þjónustuaðilar væntanlega þjónustað vélina.

Frekari upplýsingar kvaðst Guðjón ekki geta veitt.

Keflavíkurflugvöllur Slökkvilið

