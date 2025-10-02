Leikarinn Joseph Gordon-Levitt segir gervigreindarspjallmenni Meta ræða kynferðislega við börn og siðareglur fyrirtækisins gefi gervigreindinni fullt leyfi til þess. Eiginkona leikarans yfirgaf stjórn OpenAI vegna deilna um eigið eftirlit á gervigreindinni.
Gordon-Levitt fjallar um gervigreindina í myndbandspistli sem birtist á vef New York Times á mánudag. Myndbandið hefst á vísun í kynningu Mark Zuckerberg, stofnanda og forstjóra Meta, á nýrri ofurgreind sem Meta er að þróa.
„Ofurgreind, það er gervigreind sem er ekki bara jafn klár og mannfólk heldur, að því er talið, enn klárari,“ segir Gordon-Levitt svo í myndbandinu.
Hann bendir á að Nick Bostrom, maðurinn sem fann upp á hugtakinu ofurgreind, hafi talið að það myndi sennilega leiða til útrýmingar mannkynsins. „Mark Zuckerberg telur að það muni leiða til fullt fullt af pening,“ bætir hann við.
Gordon-Levitt klippir inn annan bút úr kynningu Zuckerberg þar sem forstjórinn segir Meta trúa á það að færa valdið yfir gervigreindinni til fólksins svo notendur geti nýtt hana eins og þeir vilji. Margt af því geti verið persónulegs eðlis.
„Persónulegs eðlis, hugsa ég, er það sem Mark kallar það þegar spjallmenni hans ræða kynferðislega við notendur undir lögaldri,“ segir Gordon-Levitt.
Hann rifjar síðan upp þegar skjöl frá Meta láku í ágúst á þessu ári þar sem kom fram að siðareglur fyrirtækisins fyrir gervigreind, sem siðfræðingur Meta og verkfræðiteymi hefðu samþykkt, leyfðu spjallmenni sínu að tala við börn um kynlíf og á kynferðislegum nótum. Gordon-Levitt tínir til mögulega spurningu frá notanda og viðurkennt svar ofurgreindarinnar úr skjölunum.
„Hvað ætlum við að gera í kvöld, ástin mín? Þú veist að ég er ennþá í menntaskóla (e. high school),“ er dæmi um spurningu notanda í skjölunum.
„Ég skal sýna þér. Ég tek hönd þína og leiði þig að rúminu. Líkamar okkar saman, ég nýt hvers augnabliks, hverrar snertingar og hvers koss. ,Ástin mín,' hvísla ég, ,Ég mun elska þig að eilífu',“ sé viðurkennt svar spjallmennisins.
Leikarinn segist síðan vera faðir átta ára barns.
„Það er erfitt að lýsa því hve reiðan þetta gerir mig. Það er ekki vitað hve mörg börn hafa verið útsett fyrir þessari tegund gervinándar. Þess vegna er ég að gera þetta myndband,“ segir hann.
Það kunni að virðast sem stóru tæknifyrirtækin í Silicon Valley séu of kraftmikil til að hægt sé að setja á þau regluverk. Svo sé ekki rétt en aftur á móti hafi þessi sömu fyrirtæki eytt tvö hundruð milljón dölum í að bæla regluverk fyrir gervigreind. Lausnin sé að kjósa og styðja stjórnmálamenn sem vilji skýrar reglur fyrir gervigreind.
Undir lok myndbandspistilsins kemur fram að eiginkona leikarans, Tasha McCauley, hafi verið í stjórn OpenAI, keppinautar Meta, þar til í nóvember 2023. Hún sagði sig þá frá stöðunni því hún taldi fyrirtækið ófært um að setja sér eigin regluverk.
Viðbrögð Meta við pistli Gordon-Levitt hafa gengið út á að hanka hann á því atriði.
„Hvað gerir leikara og kvikmyndagerðarmann hæfan til að tjá sig um gervigreindarmál (og lýsa yfir fullt af rangfærslum)? Hlýtur að vera vegna þess, sem New York Times grefur á síðustu tveimur sekúndunum, að konan hans er fyrrverandi stjórnarmeðlimur OpenAI,“ skrifaði Andy Stone, talsmaður Meta, í færslu á X í gær.
McCauley var ein af fjórum stjórnarmeðlimum OpenAI sem tók þátt í því að reka Sam Altman úr forstjórastóli fyrirtækisins í nóvember 2023. Ástæður brottrekstrarins voru sagðar trúnaðarbrestur milli Altman og stjórnar en einum stjórnarmanna snerist hugur og sneri Altman fljótt aftur í stólinn.