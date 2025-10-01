Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu sinnti tveimur aðstoðarbeiðnum í gærkvöldi eða nótt, þar sem beðið var um hjálp vegna slagsmála. Í öðru tilvikinu var um að ræða ólæti og slagsmál við bar í miðborginni og í hinu hópslagsmál í póstnúmerinu 111.
Alls voru 49 mál bókuð í kerfi lögreglu á vaktinni.
Einn var handtekinn vegna þjófnaðar í póstnúmerinu 105 en sá er grunaður um að hafa stolið peningakassa með reiðufé. Lögregla var einnig kölluð til vegna hnupls í matvöruverslun í póstnúmerinu 104.
Tilkynnt var um særðan fugl á akbraut í Garðabæ og aðstoðar óskað vegna eldsvoða í bifreið í Hafnarfirði. Í Kópavogi rann mannlaus bifreið á hús og þá var tilkynnt um minniháttar eignaspjöll, rúðubrot, í Seljahverfi.
Nokkrir voru stöðvaðir í umferðinni og tveir sektaðir fyrir að aka á gangstétt í póstnúmerinu 108.