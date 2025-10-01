Knattspyrnustjóri Sheffield United fékk ekki að stýra liði sínu í seinni hálfleik á móti Southampton eftir atvik í hálfleik.
Chris Wilder fékk þá rauða spjaldið frá Adam Herczeg dómara.
Wilder var mjög pirraður á stöðunni en Sheffield United hafði fengið dæmda á sig vítaspyrnu í uppbótatíma fyrri hálfleiks. Southampton nýtti ekki vítið og United var enn yfir í hálfleik en Wilder var engu að síður mjög ósáttur.
Á leið sinni til búningsklefans þá sparkaði Wilder bolta upp í stúku og hitti því miður einn áhorfandann.
Wilder ætlaði sér ekki að hitta neinn og sá um leið mikið eftir þessu. Hann fór strax upp í stúku og bað áhorfandann óheppna afsökunar á þessu.
Þegar knattspyrnustjórinn kom aftur til baka niður á völlinn þá beið hins vegar dómarinn eftir honum með rauða spjaldið.
Sheffield United tapaði leiknum 2-1 og hefur þar með tapað öllum fjórum heimaleikjum tímabilsins og alls sjö sinnum í fyrstu átta leikjunum á leiktíðinni.
Hér fyrir neðan má sjá myndband af atvikunu á Bramall Lane í gær.
