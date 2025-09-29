Misstu allt samband við Internetið Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 29. september 2025 22:00 Kabúl, höfuðborg Afganistan. Getty Íbúar í Afganistan misstu samband við Internetið í dag. Sambandsleysið kemur í kjölfar þess að Talíbanarnir sem eru við stjórnvölinn lokuðu fyrir aðgang að Internetinu fyrir tveimur vikum. Tvær vikur eru liðnar síðan að Talíbanir lokuðu fyrir aðgang að netinu fyrir íbúa í um 24 umdæmum landsins. Ástæðan var að þeir vildu koma í veg fyrir að fólk væri að misnota netið og koma í veg fyrir siðferðislega ranga notkun þess. Þá var einungis lokað fyrir net í gegnum ljósleiðara en núna virkar hvorki net í gegnum ljósleiðara né í gegnum farsímann sjálfan. Afghan Telecom, opinbert fyrirtæki í Afganistan, á meirihluta ljósleiðarakerfisins í landinu og greiða farsímafyrirtæki þeim fyrir aðgang að kerfinu. Samkvæmt NYT liggur ekki fyrir hvort farsímafyrirtækjunum hafi verið skipað að slökkva á aðganginum að Internetinu eða hvort Afghan Telecom hafi lokað fyrir aðganginn. Þegar Talíbanar voru fyrst við stjórnvölinn í Afganistan lokuðu þeir fyrir aðgang íbúa að Internetinu og þjörmuðu að erlendum farsímafyrirtækjum sem á endanum hættu að bjóða upp á þjónustu sína þar. Þeir hafa áður nýtt slíkar aðferðir, til að mynda þegar þeir tóku yfir Kabúl, höfuðborg Afganistans, í ágúst 2021 til að koma í veg fyrir mótmæli íbúanna. Í Afganistan eru einnig strangar reglur í gildi um fjölmiðla og komast íbúarnir einungis inn á vefsíður fjölmiðla sem Talíbanar hafa sérstaklega samþykkt. Afganistan Tækni Mest lesið Tilkynnt um dróna yfir Keflavíkurflugvelli Innlent Föst í Portúgal: „Siðlaust“ að fljúga vélunum út í morgun Innlent Bílstjórinn þrettán ára Innlent Lítur svo á að hann njóti ekki trausts og hefur beðist lausnar Innlent Sjokk, stress og særindi í Leifsstöð Innlent Ekki erfitt að vera föst í 25 gráðum en ástæðan sorgleg Innlent Ísraelar samþykkja friðaráætlun Trumps Erlent Þriggja ára fangelsi: Tók ekki mark á lygilegri frásögn Innlent Orrustuþotur yfir Borgundarhólmi og drónar trufla flug í Noregi Erlent Fyrrverandi landgönguliði drap að minnsta kosti fjóra í Michigan Erlent Fleiri fréttir Misstu allt samband við Internetið Erlendir miðlar fjalla um gjaldþrot Play Ísraelar samþykkja friðaráætlun Trumps Mafíósar dæmdir til dauða Öruggur um að brátt ríki friður á Gasa Freista þess að koma aðildarumsókn Úkraínu fram hjá Orbán Adams hættir og Cuomo og Mamdani skiptast á skotum Fyrrverandi landgönguliði drap að minnsta kosti fjóra í Michigan Evrópusinnar héldu meirihluta í Moldóvu Orrustuþotur yfir Borgundarhólmi og drónar trufla flug í Noregi Fjöldi fórnarlamba eftir skothríð og íkveikju í kirkju mormóna Æðsti leiðtogi mormóna látinn Banna dróna yfir Danmörku Óttast úrbræðslu vegna rafmagnsleysis í kjarnorkuveri Sjálft lýðræðið undir er Moldóvar ganga til kosninga Vill fá Trump til að gefa Taívan upp á bátinn Segist hafa hafnað boði til einkaeyju Epsteins Árásir stóðu yfir í rúma tólf tíma Dróna- og skuggastríð í Evrópu: Hvað gengur Rússum til og hvað getur NATO gert? Sigar hernum á „hryðjuverkamenn“ í Portland Ráku starfsmenn FBI sem fóru á hnéð eftir morðið á Floyd Fundu leynilega sígarettuverksmiðju í neðanjarðarbyrgi Drónar sáust á flugi yfir herflugvelli í Danmörku og Noregi Ræningjar fjölmenntu með byssur og haka í skartgripabúð Musk, Thiel og Andrés nefndir í nýjum skjölum Epsteins Ætlar að peppa herforingjana á fundinum fordæmalausa Drónaútgerð?: Þingmaður hefur áhyggjur af rússneskum skipum við Færeyjar Fyrrverandi aðstoðarmaður forseta dæmdur fyrir njósnir Yfirgáfu salinn þegar Netanjahú hóf ræðu sína Tekinn af lífi fyrir að myrða stúlkubarn við „særingu“ Sjá meira