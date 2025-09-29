Bílstjórinn þrettán ára Atli Ísleifsson skrifar 29. september 2025 08:34 Bíllinn valt á mótum Miklubrautar og Vesturlandsvegar í Reykjavík. Bílstjórinn hafði þá reynt að stinga lögreglu af. Vísir/Vilhelm Ökumaðurinn sem ók bílnum sem valt á mótum Miklubrautar og Vesturlandsvegar í Reykjavík eftir að hann hafði reynt að stinga lögreglu af um hádegisbil í gær, er þrettán ára. Þetta staðfestir Unnar Már Ástþórsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, í samtali við Vísi. Greint var frá því að þrír hafi verið fluttir á spítala eftir bílveltuna sem varð skömmu fyrir hádegi í gær. Sex börn voru í bílnum og aðeins fimm sæti. Eftirförin hófst við Snorrabraut og var bílnum ekið Sæbrautina til austurs. Bíllinn valt loks í slaufunni á mótum Miklubrautar og Sæbrautar þar sem stefnan var sett á að komast upp í Ártúnsbrekku. Hafnaði bíllinn á hvolfi og utan í ljósastaur. Unnar Már segir að af þeim þremur sem voru fluttir á sjúkrahús voru tveir fjórtán ára en sá þriðji eitthvað eldri. Þeir voru ekki alvarlega slasaðir og útskrifaðir af sjúkrahúsi sama dag. Uppfært: Í upphaflegri útgáfu fréttarinnar sagði að ökumaðurinn hafi verið fjórtán ára. Unnar Már segir í samtali við fréttastofu að hið rétta sé að hann er fæddur 2012, á fjórtánda ári og því þrettán ára. Reykjavík Samgönguslys Mest lesið Bílstjórinn þrettán ára Innlent Orrustuþotur yfir Borgundarhólmi og drónar trufla flug í Noregi Erlent Fyrrverandi landgönguliði drap að minnsta kosti fjóra í Michigan Erlent „Virðist bitna á saklausum ferðamönnum“ Innlent Adams hættir og Cuomo og Mamdani skiptast á skotum Erlent Vísað burtu af hóteli og svo handtekinn í sameign Innlent Evrópusinnar héldu meirihluta í Moldóvu Erlent 29 prósent heimila skipuð einstæðingum: „Meðvituð ákvörðun til að njóta frelsis“ Innlent Rándýr og stórbrotin afmæli hitta ekki í mark hjá krökkunum Innlent Flúði próflaus undan lögreglu með einum of marga farþega þegar bíllinn valt Innlent Fleiri fréttir Fara yfir stöðuna vegna Play og skipuleggja sig Bílstjórinn þrettán ára Vísað burtu af hóteli og svo handtekinn í sameign 29 prósent heimila skipuð einstæðingum: „Meðvituð ákvörðun til að njóta frelsis“ Aldrei neinn afsláttur gefinn í flugprófunum Allt niður í þriggja mánaða fiðluleikara „Virðist bitna á saklausum ferðamönnum“ „Ákveðinn miski“ að geta ekki treyst vatninu Flúði próflaus undan lögreglu með einum of marga farþega þegar bíllinn valt Umfangsmiklar árásir og símengað neysluvatn Báturinn áður sokkið í sömu höfn og án skýringar Drukkinn ökumaður keyrði á þrjá bíla og reyndi að stinga af Um 200 nemendur eru í lögreglunámi á Akureyri Skora á Snorra að gefa kost á sér Bíll valt eftir flótta undan lögreglu og þrír slösuðust Reiknað með afskiptum af öllum samkomum Vítisengla Lögreglan með málið til rannsóknar Áframhaldandi aðgerðir gegn Vítisenglum Geirfinnsmálið, orkuöflun, gjaldeyrishöftin og íslenskan á Sprengisandi Drógu aflvana bát í land í Neskaupstað Með bílinn fullan af fíkniefnum „Það verður boðið fram í nafni VG“ Loka aftur fyrir umferð á slóðum Vítisengla „Þjóðaröryggisráð er ekki upp á punt“ Rak frá Bretlandi til Íslands á einum mánuði Bátur sekkur við Hafnarfjarðarhöfn Ellilífeyrisþegar sá hópur sem hafi það einna best Rándýr og stórbrotin afmæli hitta ekki í mark hjá krökkunum Þór sækist eftir endurkjöri Furðar sig á þjóðaröryggisráði og rándýr barnaafmæli Sjá meira