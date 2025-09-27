Lögreglan í San Ramon í Kaliforníu í Bandaríkjunum rannsakar nú mjög svo óhefðbundið rán í skartgripaverslun í bænum. Ránið var framið á mánudaginn en þá ruddust á þriðja tug grímuklæddra manna, sumir vopnaðir byssum, aðrir hökum og kylfum og nokkrir eingöngu með innkaupapoka, og létu greipar sópa um verslunina.
Fólkið braut öryggisgler í borðum verslunarinnar með hökunum og kylfunum á meðan aðrir hlupu um verslunina með poka og köstuðu skartgripum ofan í þá. Talið er að þjófarnir hafi stolið skartgripum að virðir rúmlega milljón dala.
Samkvæmt AP fréttaveitunni, sem komið hefur höndum yfir myndband af ráninu, læstust dyr verslunarinnar þegar ránið hófst, vegna öryggisbúnaðar þar, og að minnsta kosti einn ræningjanna skaut á dyrnar til að komast aftur út.
Myndefni sýnir fólkið hlaupa út úr versluninni og hoppa upp í fimm eða sex bíla og bruna á brott. Einhverjum bílanna hafði fólkið stolið fyrir ránið. Lögregluþjónum tókst að elta einhverja þjófanna úr lofti og handtaka þá.
Héraðsmiðillinn Danville San Ramon sagði frá því í gær að þrír hafi verið ákærðir vegna ránsins. Einn þeirra er 31 árs, annar er 27 og sá þriðji nítján ára en allir eru karlmenn.
Í tilkynningu frá lögreglunni í San Ramon segir ekkert um aðra sem að ráninu komu, annað en að unnið sé að því að bera kennsl á þá.