Ætlar að peppa herforingjana á fundinum fordæmalausa Samúel Karl Ólason skrifar 27. september 2025 08:18 Pete Hegseth, varnarmálaráðherra Bandaríkjanna. AP/Julia Demaree Pete Hegseth, varnarmálaráðherra Bandaríkjanna og fyrrverandi sjónvarpsmaður á Fox, vakti mikla furðu í vikunni þegar hann boðaði nánast alla herforingja og aðmírála Bandaríkjanna á fund í næstu viku. Fundarboðinu fylgdi engin útskýring varðandi það hvað fundurinn ætti að vera um og þótti skyndifundurinn alfarið fordæmalaus. Í heildina eru um átta hundruð bandarískir herforingjar og aðmírálar víðsvegar um heiminn. Fundarboð Hegseth nær til langflestra þeirra auk aðstoðarmanna þeirra, hvort sem þeir eru á átakasvæðum eða ekki. Sjá einnig: Boðar alla herforingjana á fordæmalausan skyndifund Fjölmiðlar vestanhafs hafa nú fengið upplýsingar sem benda til þess að Hegseth ætli að peppa herforingjana á fundinum. Þar er hann sagður ætla að halda ræðu um hugfar stríðsmanna og leggja línurnar að nýrri sýn fyrir herafla Bandaríkjanna. Heimildarmenn CNN segja til dæmis að Hegseth ætli að ræða ný viðmið hvað varðar hreysti, viðbúnað og útlit yfirmanna heraflans. „Þessu er ætlað að sýna fram á hvernig nýr her Bandaríkjanna undir stjórn forsetans á að líta út,“ sagði einn heimildarmaður CNN úr Hvíta húsinu. Annar sagði fundinn snúast um að „koma hestunum í hús og hýða þá í form“. Hegseth ætli sér að segja herforingjunum að styðja markmið ríkisstjórnarinnar, annars muni ferill þeirra í hernum verða styttri en þeir héldu. Einn heimildarmanna New York Times sagði fundinum ætlað að gera menn „spennta“ og þá meðal annars fyrir nýju óformlegu nafni varnarmálaráðuneytisins, sem er stríðsráðuneytið. Einnig er talið að Hegseth ætli mögulega að kynna nýja skýrslu um varnarmál í Bandaríkjunum sem leggja á línurnar að stefnu ríkisstjórnarinnar í þeim málum á næstu árum. Búist er við að í skýrslunni verði lagt til að Bandaríkjamenn einbeiti sér að því að verja eigin landamæri. Vill fækka herforingjum verulega Hegseth hefur gripið til margra umdeildra aðgerða sem varnarmálaráðherra, eins og breyta nafni ráðuneytisins óformlega í stríðsráðuneytið. Fyrr á árinu var sagt frá því að hann ætlaði að fækka herforingjum um fimmtung og heilt yfir yrðu háttsettum yfirmönnum í heraflanum fækkað um tíu prósent. Sjá einnig: Fækkar herforingjum um fimmtung Ráðherrann virðist samkvæmt fjölmiðlum ytra hafa gaman af leyndinni varðandi fundinn en talsmenn ráðuneytisins hafa neitað að svara spurningum um hann og Hegseth sjálfur hefur gantast um hann á samfélagsmiðlum. JD Vance, varaforseti, gerði lítið úr fundinum á fimmtudaginn og sagði að hann væri ekki svo óhefðbundinn. Þá gagnrýndi hann fjölmiðla fyrir að gera of mikið úr honum. Rándýr fundur Eins og áður segir er um mikinn fjölda herforingja og aðmírála að ræða. Margir þeirra starfa á átakasvæðum og þeim fylgja aðstoðarmenn og aðrir sem eiga einnig að mæta á fundinn. Í samtölum við fjölmiðla ytra hafa margir þeirra sagt að fundurinn komi niður á störfum þeirra og sé þar að auki rándýr í framkvæmd. Margir hafa einni velt því fyrir sér af hverju ekki sé hægt að senda út myndband eða tilkynningu, ef fundurinn eigi nánast eingöngu að snúast um pepp og ræðu Hegseths. Heimildarmenn NYT segja ástæðuna fyrir því vera að Hegseth og aðrir ráðamenn í Hvíta húsinu hafi líki við að halda fund sem þyki fordæmalaus. 