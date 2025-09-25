Erlent

James Co­mey á­kærður vegna Rússa­rannsóknar

Lovísa Arnardóttir skrifar
James Comey hefur lengi verið andstæðingur Donald Trump, forseta Bandaríkjanna.
James Comey hefur lengi verið andstæðingur Donald Trump, forseta Bandaríkjanna.

Ákærudómstóll í Virginíu í Bandaríkjunum hefur ákært James Comey, fyrrverandi yfirmann alríkislögreglunnar í Bandaríkjunum (FBI). Ákæran er í tveimur liðum,  önnur varðar falskar yfirlýsingar hans og hin að hann hafi hindrað framgang réttvísinnar. Báðir ákæruliðir varða rannsókn hans á afskiptum Rússa af forsetakosningunum í Bandaríkjunum árið 2016 og meintri aðkomu Trump að þeim. 

Fjallað er um ákærurnar á vef CNN. Þar segir að Comey hafi lengi verið andstæðingur Donald Trump og að hann sé nú fyrsti hátt setti embættismaðurinn til að vera ákærður vegna rannsóknarinnar sem framkvæmd var á afskiptum Rússa af forsetakosningunum í Bandaríkjunum árið 2016 og meintri aðild Trump að þessum afskiptum. Í ákærunni er því haldið fram að Comey hafi gefið rangar upplýsingar í vitnisburði sínum fyrir þinginu um málið.

Pam Bondi, dómsmálaráðherra, staðfestir ákæruna í færslu á samfélagsmiðlinum X. Þar segir hún engan æðri lögunum og að ákærurnar endurspegli vilja ráðuneytisins til að láta þá bera ábyrgð sem misnota vald sitt í opinberu embætti.

Fjallað var um það á Vísi fyrr í dag að frestur til að ákæra Comey myndi renna út í næstu viku. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, rak í síðustu viku alríkissaksóknara Austur-Virginíu, eftir að sá sagði ekki tilefni til að ákæra Comey. Í staðinn skipaði Trump Lindsey Halligan, fyrrverandi einkalögmann sinn, í embættið en hún hefur enga reynslu af saksóknarastörfum.

Í frétt Vísis kom einnig fram að fjölmiðlar vestanhafs hafi sagt hana leggja mikið kapp á að ákæra Comey í kjölfar þess að Trump krafðist þess að Comey og aðrir pólitískir andstæðingar hans verði rannsakaðir.

Samkvæmt frétt New York Times eru saksóknarar sérstaklega að reyna að ákæra Comey fyrir að ljúga að þingmönnum í tengslum við rannsókn FBI á afskiptum Rússa af forsetakosningunum 2016 og hvort framboð Trumps hafi starfað með þeim. Trump hefur ávallt haldið því fram að um pólitískar nornaveiðar hafi verið að ræða.

