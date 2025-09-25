Börsungar halda í við Madrídinga

Real Madrid vann sinn leik á þriðjudaginn var og er með fullt hús stiga eftir sex leiki á toppi deildarinnar. Barcelona var að spila sinn sjötta leik í kvöld og gat minnkað forskotið í tvö stig með sigri.
Heimamenn, sem eru leiddir af Santi Cazorla, komust aftur á móti yfir á 33. mínútu með marki Alberto Reina. Barcelona var 1-0 undir í hléi.
Varnarmaðurinn Eric García jafnaði leikinn snemma í síðari hálfleik og á sjötugustu mínútu kom Robert Lewandowski Barcelona 2-1 yfir. Ronald Araujó innsiglaði svo 3-1 sigur gestanna eftir stoðsendingu Marcusar Rashford undir lokin.
Barcelona er því með 16 stig í öðru sæti deildarinnar, tveimur frá toppliði Real og þremur á undan Villarreal sem er í þriðja sætinu. Oviedo er með þrjú stig í 18. sæti.