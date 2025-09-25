Í hádegisfréttum fjöllum við um hið dularfulla drónaflug sem hefur sett Danmörku á aðra hliðina.
Óþekktir drónar sáust á flugi við fjóra flugvelli á Jótlandi í nótt, þar á meðal í Álaborg. Við ræðum málið við okkar konu í Kaupmannahöfn, Elínu Margréti.
Einnig segjum við frá þeim tímamótum að Blóðbankinn hefur flutt starfsemi sína og hér eftir fara þeir sem ætla að gefa úr sér blóð í Kringluna.
Þá tökum við stöðuna á óveðrinu sem er í vændum á morgun og fylgjumst með umræðu á Alþingi um veðmál barna.
Og í sportpakka dagsins verður fjallað um Bestu deild kvenna en nú er búið að skipta efstu deildinni í tvennt hjá konunum líkt og hjá körlunum.