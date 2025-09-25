Íbúar Ártúnsholts hrósa sigri gegn borginni - í bili Bjarki Sigurðsson skrifar 25. september 2025 12:10 Þór Austmar og Björn Gíslason búa báðir í Ártúnsholti. Fréttastofa ræddi við þá um fyrirhugaðar breytingar fyrr í þessum mánuði. Vísir/Sigurjón Reykjavíkurborg hefur fallið frá framkvæmdum við Streng þar sem átti að koma fyrir grenndargámastöð. Íbúar höfðu kvartað yfir fyrirhugaðri staðsetningu og sendu fjölda áskorana á borgina. Grenndargámasvæði Ártúnsholts er nú við stórbílaplan við Straum, rétt austan við N1-stöð hverfisins. Svæðið er í jaðri hverfisins og borgin viljað færa hana lengra inn í hverfið til að auka aðgengi gangandi og hjólandi. Fyrirhugað var að færa hana á bílastæði við Straum, nálægt suðvesturhorni leikskólans Regnbogans. Hér fyrir neðan má sjá hvar grenndarstöðin átti að vera. Stæðin sem ferðavagnarnir eru áttu að víkja fyrir stöðinni. Íbúar kvörtuðu yfir staðsetningunni, líkt og fréttastofa fjallaði um fyrir tveimur vikum. Stöðin yrði of nálægt grunnskóla og báðum leikskólum hverfisins, en henni fylgdi mávager og umferð stórra ökutækja. „Við íbúar erum bara mjög áhyggjufullir. Þessu fylgir umferð stórra bíla og tilheyrandi ónæði af mávum eins og gerist niður frá. Vonandi verður ekki rusl fjúkandi, en við höfum miklar áhyggjur,“ sagði Þór Austmar, íbúi í Ártúnsholti, í kvöldfréttum Sýnar. Nú hafa gátskildir sem settir voru upp til að afmarka framkvæmdasvæðið verið fjarlægðir og á vef Reykjavíkurborgar kemur fram að fallið hafi verið frá framkvæmdunum. Leitað sé að annarri staðsetningu fyrir grenndarstöðina. Guðmundur B Friðriksson, skrifstofustjóri á skrifstofu umhverfisgæða hjá Reykjavíkurborg, segir í samtali við fréttastofu að um fimmtíu ábendingar hafi borist vegna breytinganna og því hafi verið ákveðið að staldra aðeins við. Skoða eigi athugasemdirnar og meta hvort það sé betri staðsetning í hverfinu fyrir grenndarstöð sem íbúum hugnast. Íbúar Ártúnsholts hrósa því sigri, í það minnsta í bili. Reykjavík Skipulag Sorphirða Borgarstjórn Mest lesið Hegðun Helga kunni að skýra skort á símtölum Innlent Drónaflug í Danmörku: „Fjölþáttaógnin er að raungerast“ Erlent Nýtt Lækjartorg á ís þar til flóðamat liggur fyrir Innlent Fimm ára fangelsi fyrir að taka við fúlgum fjár frá Gaddafi Erlent Leikskóli heimtar tugi þúsunda fyrir „listaverk“ barnanna Erlent Ætlar sér að koma böndum á sjónvarpsstöðvar Erlent Sést til dróna við fjóra flugvelli í Danmörku Erlent Íbúar Ártúnsholts hrósa sigri gegn borginni - í bili Innlent Trump krefst rannsóknar á „þríþættu skemmdarverki“ hjá SÞ Erlent Keppast við að ákæra Comey Erlent Fleiri fréttir Uppsagnir hjá Norðuráli í dag Þingmenn ræða stjórnlausa veðmálastarfsemi: Íslendingar Evrópumeistarar Stórt framfaraskref að færa Blóðbankann í Borgarkringluna Austurstræti orðið að göngugötu Íbúar Ártúnsholts hrósa sigri gegn borginni - í bili Fyrsta trampólínlægðin væntanleg á morgun Dóttirin fær einungis að mæta einu sinni í viku í frístund Drónar í Danaveldi og Blóðbankinn opnar í Kringlunni „Skoðun mín skiptir ekki máli“ Nýtt Lækjartorg á ís þar til flóðamat liggur fyrir 3,2 stiga skjálfti í Mýrdalsjökli Óskaði aðstoðar með gríðarstóran hníf Hegðun Helga kunni að skýra skort á símtölum Enska verði orðin ráðandi í atvinnulífi um miðja öld Heiðra Íslendinga með því að gera 17. júní að fánadegi Hafnar fullyrðingum þingmanns um innrætingu Skrítið að vita af ósprunginni handsprengju í næstu götu Skorar á Ingu Sæland að taka slaginn Ástæða til að kanna betur tengsl ofurhlaupa og ristilkrabba Löng bið Haraldar, umdeild kynjafræði og íslenska í útrýmingarhættu Borgin leggur bílstjórum línurnar Rafmagn aftur komið á í öllum hverfum Hélt ræðu gráti nær Gripnir glóðvolgir með íslensk lundaegg í Hollandi Stúdentar leggjast gegn sameiningunni Ekki slys á gangandi vegfaranda í „hættulegum beygjuvösum“ í tuttugu ár Fullorðinn karlmaður lést í bílslysi Nýtt stjórnsýslustig framhaldsskóla: „Þetta er eins og vont trúðaleikrit“ Bein útsending: Gervigreind og vísindamiðlun Gular viðvaranir vegna úrkomu og aukin skriðuhætta Sjá meira