Í­búar Ártúns­holts hrósa sigri gegn borginni - í bili

Bjarki Sigurðsson skrifar
Þór Austmar og Björn Gíslason búa báðir í Ártúnsholti. Fréttastofa ræddi við þá um fyrirhugaðar breytingar fyrr í þessum mánuði.
Þór Austmar og Björn Gíslason búa báðir í Ártúnsholti. Fréttastofa ræddi við þá um fyrirhugaðar breytingar fyrr í þessum mánuði. Vísir/Sigurjón

Reykjavíkurborg hefur fallið frá framkvæmdum við Streng þar sem átti að koma fyrir grenndargámastöð. Íbúar höfðu kvartað yfir fyrirhugaðri staðsetningu og sendu fjölda áskorana á borgina. 

Grenndargámasvæði Ártúnsholts er nú við stórbílaplan við Straum, rétt austan við N1-stöð hverfisins. Svæðið er í jaðri hverfisins og borgin viljað færa hana lengra inn í hverfið til að auka aðgengi gangandi og hjólandi. Fyrirhugað var að færa hana á bílastæði við Straum, nálægt suðvesturhorni leikskólans Regnbogans.

Hér fyrir neðan má sjá hvar grenndarstöðin átti að vera. Stæðin sem ferðavagnarnir eru áttu að víkja fyrir stöðinni.

Íbúar kvörtuðu yfir staðsetningunni, líkt og fréttastofa fjallaði um fyrir tveimur vikum. Stöðin yrði of nálægt grunnskóla og báðum leikskólum hverfisins, en henni fylgdi mávager og umferð stórra ökutækja. 

„Við íbúar erum bara mjög áhyggjufullir. Þessu fylgir umferð stórra bíla og tilheyrandi ónæði af mávum eins og gerist niður frá. Vonandi verður ekki rusl fjúkandi, en við höfum miklar áhyggjur,“ sagði Þór Austmar, íbúi í Ártúnsholti, í kvöldfréttum Sýnar. 

Nú hafa gátskildir sem settir voru upp til að afmarka framkvæmdasvæðið verið fjarlægðir og á vef Reykjavíkurborgar kemur fram að fallið hafi verið frá framkvæmdunum. Leitað sé að annarri staðsetningu fyrir grenndarstöðina. 

Guðmundur B Friðriksson, skrifstofustjóri á skrifstofu umhverfisgæða hjá Reykjavíkurborg, segir í samtali við fréttastofu að um fimmtíu ábendingar hafi borist vegna breytinganna og því hafi verið ákveðið að staldra aðeins við. Skoða eigi athugasemdirnar og meta hvort það sé betri staðsetning í hverfinu fyrir grenndarstöð sem íbúum hugnast. 

Íbúar Ártúnsholts hrósa því sigri, í það minnsta í bili. 

