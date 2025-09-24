Stífla Álvarez brast í dramatískum sigri Atlético Ágúst Orri Arnarson skrifar 24. september 2025 21:39 Julian Alvarez verður ekki gagnrýndur fyrir færanýtinguna í þessum leik, líkt og hann hefur lent í upp á síðkastið. Diego Souto/Getty Images Julian Álvarez skoraði þrennu og tryggði Atlético Madrid 3-2 sigur á lokamínútunum gegn Rayo Vallecano í sjöttu umferð spænsku úrvalsdeildarinnar í fótbolta. Álvarez komst á blað í fyrstu umferð deildarinnar en hafði ekki skorað í síðustu fjórum leikjum og fengið harða gagnrýni fyrir sína færanýtingu. Hann þaggaði niður í þeirri gagnrýni eftir aðeins fimmtán mínútur í leik kvöldsins þegar hann tók forystuna fyrir Atlético eftir sendingu Marcos Llorente. Óvænt náðu gestirnir hins vegar að jafna í uppbótartíma fyrri hálfleiks og á 77. mínútu komust þeir yfir. Álvarez hafði þá farið illa með eitt dauðafæri en átti eftir að stíga aftur upp. Hann skoraði jöfnunarmark aðeins þremur mínútum eftir að Atlético lenti undir og á 88. mínútu tryggði hann 3-2 sigur með sínu þriðja marki í leiknum. Ákveðið áhyggjuefni er hins vegar fyrir lærisveina Diego Simeone að þó þeir hafi unnið þennan leik þá hafa þeir tapað niður forystu í fimm af fyrstu sex deildarleikjunum. Hinum fjórum náðu þeir ekki að snúa við eins og í kvöld. Atlético er því aðeins í níunda sæti deildarinnar eftir sex umferðir. Real Sociedad, lið Orra Steins Óskarssonar, vann sinn fyrsta sigur á tímabilinu á sama tíma í kvöld. 1-0 gegn Mallorca þökk sé Mikel Oyarzabal. Orri var ekki með vegna meiðsla sem hann hefur glímt við í tæpan mánuð. Spænski boltinn Mest lesið Utan vallar: Fjórða sætið, í alvöru? Enski boltinn Sagði konu sinni og börnum að lesa ekki kommentin Fótbolti Varar við áhorfendum á Ryder Cup: „Hey Rahmbo, hvar er Ozempicið?“ Golf Segja leikmenn hafa kvartað undan Guðmundi Handbolti Spenntur að spila aftur í Vestmannaeyjum Handbolti Wirtz alveg kominn með nóg af einni ráðleggingu Enski boltinn Formaður dómaranefndar KKÍ tjáir sig ekki Körfubolti Ömurlegar fréttir fyrir unga Liverpool-nýliðann Enski boltinn Ferðaðist nærri 9000 km og borgaði fúlgur fjár fyrir ógildan miða Enski boltinn Mættur heim í Hauka eftir erfið ár í Frakklandi Handbolti Fleiri fréttir Slæm byrjun Chelsea skilaði Bayern sigri Velskur slagur og meistarar mætast í sextán liða úrslitum Stífla Álvarez brast í dramatískum sigri Atlético Tvenna Jesus dugði ekki er Antony sótti stigið Eze með fyrsta markið fyrir Arsenal Hjólhestur hjá Palhinha og markaveisla hjá Skjórunum Elías hélt marki Midtjylland hreinu í Evrópudeildinni Sandra María komin á blað í Þýskalandi Sveinn skoraði í tíu marka leik gegn liði úr C-deild Botnslagurinn færður Segir að Wirtz væri betur borgið hjá Bayern en Liverpool Óheppnin eltir Gavi Ragnar er fyrir ofan bankastjórann í Fantasy-deild Kaupþings Ömurlegar fréttir fyrir unga Liverpool-nýliðann Sérfræðingar SÞ biðla til FIFA að banna Ísrael Gullboltinn í Bestu deildinni: „Þristurinn minn gæti orðið umdeildur“ Sjáðu fyrsta mark Isak og ruglað rautt spjald Ekitike Utan vallar: Fjórða sætið, í alvöru? Sagði konu sinni og börnum að lesa ekki kommentin Wirtz alveg kominn með nóg af einni ráðleggingu Funduðu um 64 liða HM í Trump-turninum Baðst afsökunar eftir algjöra „heimsku“ Ferðaðist nærri 9000 km og borgaði fúlgur fjár fyrir ógildan miða Lítur á McGinn sem vin eftir magnaða stund saman á Villa Park Sunnudagsmessan: Hver hefur komið mest á óvart? Mbappé með tvennu í sjöunda sigri Real í röð Ekitike tryggði sigurinn og fór beint í sturtu Barcelona vill fá Rashford á tombóluverði Rúnar Már og Amin missa af stórleiknum upp á Skaga Glódís Perla hafði betur gegn Ingibjörgu Sjá meira