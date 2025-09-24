Skrítið að vita af ósprunginni handsprengju í næstu götu Bjarki Sigurðsson skrifar 24. september 2025 20:31 Hlynur Ísak Vilmundarson býr í Ósló. Vísir/EPA/Terje Pedersen Íslendingur í Ósló segir íbúum brugðið eftir að handsprengja var sprengd í rólegu hverfi í gær. Tveir þrettán ára eru í haldi lögreglunnar vegna málsins, sem talið er tengjast deilum glæpasamtaka. Tveir þrettán ára drengir eru í haldi lögreglunnar í Ósló eftir að handsprengja var sprengd við Pilestredet í miðbæ borgarinnar í gærkvöld. Norskir miðlar segja öðrum drengjanna hafa verið lofaðar þrjátíu þúsund norskar krónur, tæpar 360 þúsund íslenskar, fyrir verknaðinn. Lögregla telur málið tengjast sænsku glæpasamtökunum Foxtrot og deilum meðlima samtakanna við önnur sambærileg samtök. Heyrðist svaka hvellur Hlynur Ísak Vilmundarson er búsettur í næstu götu við þar sem sprengingin varð segist hafa heyrt vel í henni. „Við sátum bara uppi í sófa að horfa á The Office, eins og maður gerir á þriðjudagskvöldi. Þá heyrist svaka hvellur og við höldum fyrst að þetta séu bara flugeldar í ruslatunnu en þetta var aðeins kröftugra. Það heyrðist alveg vel í þessu. Maður fór að velta þessu fyrir sér á fullu, svo lásum við fréttirnar,“ segir Hlynur. Við aðgerðir lögreglunnar á svæðinu fannst önnur handsprengja sem hafði ekki sprungið. Hlynur segir það hafa verið skrítna tilfinningu að vita það. „Við erum ekki vön svona. Ég hef áður búið í Noregi í tíu ár. Fyrir utan hryðjuverkaárásina 2011 hefur maður ekki mikið heyrt af einhverju svona,“ segir Hlynur. Hafa áhyggjur Hverfið sé almennt mjög friðsælt. Hann segir Norðmönnum vera brugðið vegna málsins. „Maður heyrir alveg sífellt meira af því að fólk hafi áhyggjur af því að glæpagengin noti ungmenni. Maður heyrir mikið af því frá fólki í kring. Fólk í þessu hverfi er ekki vant þessu,“ segir Hlynur. Noregur Mest lesið Fullorðinn karlmaður lést í bílslysi Innlent „Ég var svolítið bara sett til hliðar“ Innlent Þrír skotnir af leyniskyttu við byggingu ICE í Dallas Erlent Hélt ræðu gráti nær Innlent Ástæða til að kanna betur tengsl ofurhlaupa og ristilkrabba Innlent Rafmagn aftur komið á í öllum hverfum Innlent Æ fleiri Íslendingar velja að eignast ekki börn Innlent „Þetta var óvenjuleg ræða“ Innlent Ákærði hálfur Íslendingur: Játaði morðið á Instagram tveimur vikum eftir það Erlent Verða bílveikari í rafbílum Innlent Fleiri fréttir Skorar á Ingu Sæland að taka slaginn Ástæða til að kanna betur tengsl ofurhlaupa og ristilkrabba Löng bið Haraldar, umdeild kynjafræði og íslenska í útrýmingarhættu Borgin leggur bílstjórum línurnar Rafmagn aftur komið á í öllum hverfum Hélt ræðu gráti nær Gripnir glóðvolgir með íslensk lundaegg í Hollandi Stúdentar leggjast gegn sameiningunni Ekki slys á gangandi vegfaranda í „hættulegum beygjuvösum“ í tuttugu ár Fullorðinn karlmaður lést í bílslysi Nýtt stjórnsýslustig framhaldsskóla: „Þetta er eins og vont trúðaleikrit“ Bein útsending: Gervigreind og vísindamiðlun Gular viðvaranir vegna úrkomu og aukin skriðuhætta Aðferðum svipi til þeirra hjá Quang Le Leiðbeinandinn á Múlaborg í gæsluvarðhaldi í mánuð í viðbót Jarðvarmi enn mikilvægari en áður var talið Hyggst leggja af jafnlaunavottun í núverandi mynd Framkvæmdum að ljúka á gatnamótum sem gera Árbæinga gráhærða Bein útsending: Jarðhiti jafnar leikinn Látinn laus en rannsókn enn í fullum gangi „Ég var svolítið bara sett til hliðar“ Sýknudómur í máli Aðalsteins gegn Páli stendur Séra Yrsa Þórðardóttir er látin Æ fleiri Íslendingar velja að eignast ekki börn Áflog og miður farsæl eldamennska Verða bílveikari í rafbílum „Þetta var óvenjuleg ræða“ Fagnar því að sjá Pírata mælast á þingi og útilokar ekki formannsframboð Drónaflugin geti valdið mikilli röskun og miklu tjóni Tæp 68 prósent barna í 2. bekk með aldurssvarandi hæfni í lestri Sjá meira