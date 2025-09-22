Grunsamlegt ferðalag og fjarstæðukenndar skýringar Kolbeinn Tumi Daðason skrifar 22. september 2025 13:23 Jorge kom til Íslands á Seyðisfirði að morgni miðvikudagsins 6. apríl. Hann gekk um bæinn en virtist lítinn áhuga hafa á umhverfinu öfugt við það sem hann tjáði lögreglu, að hann væri mjög áhugasamur um landið og sérstaklega norðurljósin. Unsplash/Freysteinn G. Jónsson Þrír karlmenn hafa verið dæmdir í tveggja og hálfs til þriggja ára fangelsi fyrir innflutning á um þremur kílóum af kókaíni. Einum grunuðu tókst að eyða sönnunargögnum úr síma sínum á sama tíma og hann var handjárnaður í lögreglubíl. Grunur kviknaði um eitthvað vafasamt þegar Spánverjinn Jorge Fernando De Vuono Otarola kom með Norrænu til Færeyja í apríl síðastliðnum. Á Seyðisfirði var nánar rætt við Jorge og hann spurður út í ferðalagið. Hann hafði sagst hafa tekið rútu frá Barselóna til Parísar, aðra þaðan til Hamborgar og loks lest til Hirtshals í Danmörku. Hann hefði valið þess leið til að spara peninga. Athugun lögregul leiddi í ljós að beint flug frá Barselóna til Íslands á þessum tíma var fáanlegt á 163 evrur á meðan hann hafði greitt fleiri hundruð evrur fyrir siglingu með Norrænu, gistingu, rútur og lestarferð. Ætlaði að gefa vinkonu á Íslandi potta Jorge sagðist ætla að heimsækja vinkonu á Íslandi og færa henni þrjá potta á gjöf sem hann hafði meðferðist. Lögregla grunaði að fíkniefni væru í pottunum og laumaði búnaði í farangur Jorge til að fylgjast með ferðum hans og hlera samtöl. Því er lýst sem Jorge hafi sýnt umhverfinu á Austfjörðum lítinn áhuga, haldið sér til hlés og lent í vandræðum með að koma sér til Reykjavíkur því strætóferðir voru ekki í boði við komu hans til landsins. Tveimur dögum síðar var hann kominn til Reykjavíkur með strætó með viðkomu á Akureyri. Áfram hélt Jorge að fara huldu höfði þar til hann fór upp í bíl með tveimur mönnum innanborðs í Múlunum í Reykjavík. Þar sat við stýrið Litháinn sjötugi Algimantas Saltenis og Carlos Alberto Lara Leonides sem sá fyrrnefndi hafði nýlega sótt á Keflavíkurflugvöll. Eftir að hafa ekið hingað og þangað um höfuðborgarsvæðið stöðvaði lögregla för þeirra og handtók. Hittust á Spáni og skipulögðu ferðina Í yfirheyrslum skýrðist atburðarásin og viðurkenndi Carlos að hafa komið pottunum til Jorges á Spáni og skipulagt ferð hans. Hann viðurkenndi aðkomu sína að innflutningnum á meðan Jorge þvertók í fyrstu að hafa nokkuð vitað um fíkniefni. Algimantas, sem endurtekið hefur verið sviptur ökuréttindum hér á landi, var í hlutverki bílstjóra og sagðist ekkert vita um fíkniefni. Aðkoma hans að því að útvega vog og fleira tengt fíkniefnum studdi grun lögreglu um að hann væri ekki sakleysið uppmálað. Algimantas sagðist ætla að vigta gullkeðju með voginni en héraðsdómur keypti ekki þá skýringu. Fjórði maður virðist svo hafa verið efstur í keðjunni. Á meðan Algimantas sat í handjárnum í lögreglubíl og lögreglumaður einbeitti sér að öðru tókst Algimantas að eiga símtal við huldumann úr síma sínum í lögreglubílnum. Það varð til þess að huldumaðurinn eyddi samskiptagögnum við Algimantas. Lögreglu tókst ekki að komast að því hver huldumaðurinn var en hann var með skráð símanúmer í Litháen. Voru þeir Algimantas og Jorge dæmdir í þriggja ára fangelsi en Carlos fékk tvö og hálft. Var litið til þess að hann hefði greiðlega játað og veitt lögreglu greiðlega upplýsingar sem höfðu verulega þýðingu. Dóminn má lesa hér. Fíkniefnabrot Norræna Dómsmál Lögreglumál Mest lesið „Ég hata andstæðing minn, fyrirgefðu Erika“ Erlent „Dýrlingurinn“ aftur með leigubílaleyfi Innlent Kvartmilljón fyrir bólusetningu eftir alvarleg veikindi dóttur Innlent Herþotur sendar á loft vegna rússneskrar eftirlitsflugvélar Erlent „Ég horfði á son minn brotna meira og meira, ár eftir ár“ Innlent Fyrirgefur morðingjanum Erlent Bilun hjá fjarskiptafyrirtæki sögð hafa valdið fjórum dauðsföllum Erlent Í fyrsta sinn fleiri börn með offitu en í undirþyngd Erlent Réðst á konur og sló í miðborginni Innlent Ofurfellibylurinn Ragasa nálgast Filippseyjar Erlent Fleiri fréttir „Nauðsynlegt að þetta verði gert af krafti“ Fólk hvatt til að taka strætó Frakkar viðurkenna Palestínu og nýr geðspítali gæti risið í Fossvogi „Ég horfði á son minn brotna meira og meira, ár eftir ár“ Nú má heita Ívalú, Þorbirna og Emerentíana Kvartmilljón fyrir bólusetningu eftir alvarleg veikindi dóttur Frítt í Strætó um allt land í dag Réðst á konur og sló í miðborginni „Dýrlingurinn“ aftur með leigubílaleyfi ESB myndi taka Íslandi opnum örmum Tré ársins 2025 vex í kletti í Ölfusá Íslendingar í flugumferðarstjórn á stærsta flugvelli Grænlands Braust inn og stal bjórkútum Vilja ryðja brautina fyrir aðra í baráttunni við andlitslaust kerfi Eldur kviknaði í íbúð í Bakkahverfi Sjálfstæði Palestínu, minningarathöfn um Kirk og tré ársins Segir það slæma hugmynd að útfæra áminningarskyldu fyrir allan vinnumarkaðinn Tveir fluttir á slysadeild eftir slys við Hvalfjarðargöng Hver verður formaður Pírata?: „Ekki séns“ „Dreifbýlið hefur alltaf haft áhyggjur af því að fjármagnið sogist til þéttbýlisins“ Þorgerður Katrín endurkjörin Frítt í Strætó á Bíllausa deginum á morgun Hefur farið 100 sinnu á fjall á Fljótshlíðarafrétti Viðreisn verður áfram bara Viðreisn Einhverjar breytingar þurfi að eiga sér stað innan Framsóknar Sjálfstæð Palestína, væringar í Framsókn og fækkun um eitt sveitarfélag Sameining sveitarfélaganna hafi lítil áhrif á daglegt líf íbúa Staða Framsóknarflokksins, afnám áminningarskyldu og Evrópumálin í Sprengisandi Telur áform ráðherra vanhugsuð Líkamsárás í Hafnarfirði og maður með sveðju í Kópavogi Sjá meira