Lítill rappari á leiðinni

Rapparinn og Breiðhyltingurinn Birgir Hákon og kærasta hans Sigríður Birta eiga von á sínu fyrsta barni. Birgir Hákon hefur komið víða við í íslensku tónlistarlífi og fagnaði á dögunum sjö ára edrúmennsku.
Hjúin tilkynntu um barnalánið með Instagram færslu þar sem þau skrifa: „Guð er góður.“ Þar kom jafnframt fram að drengur væri á leiðinni.
Parið hefur verið saman í nokkur ár og er Birgir Hákon fæddur 1996 en Sigríður Birta árið 2000.
Birgir Hákon skaust upp á íslenskan stjörnuhiminn árið 2018 með lög á borð við Sending. Meðal frægustu laga hans eru svo Haltu kjafti, Starmýri og Hanskahólfið.
Hann hefur opinskátt rætt um fíknivanda sinn og hindranir í lífinu en virðist aldrei hafa verið á betri stað en nú og hefur tónlistin að sama skapi alltaf reynst honum öflugt tjáningarform.