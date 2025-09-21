Tillaga Jóns Gnarr á landsþingi Viðreisnar um að breyta ætti nafni flokksins var felld með miklum meirihluta.
Jón Gnarr, þingmaður Viðreisnar, lagði fram tillögu til breytingu á samþykktum Viðreisnar um að nafni flokksins yrði breytt í Viðreisn - Frjálsir Demókratar. Með breytingunni vildi hann gera grunngildi Viðreisnar um frelsi, frjálslyndi og lýðræði sýnilegri fyrir almenningi.
Þrátt fyrir líflegar umræður um tillöguna virðist hún ekki hafa fallið í kramið hjá þeim sem sóttu þingið. Tillagan var felld með meirihluta.