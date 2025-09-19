Man. Utd fær tvo til baka: Amorim grínaðist með fundinn með Ratcliffe Sindri Sverrisson skrifar 19. september 2025 13:16 Pressan er gríðarleg á Ruben Amorim sem veitir ekki af góðri frammistöðu gegn Chelsea á morgun. Getty/Shaun Brooks Ruben Amorim, knattspyrnustjóri Manchester United, sagði ekkert óvenjulegt við fundinn sem minnihlutaeigandinn Jim Ratcliffe átti með honum í gær. Portúgalinn staðfesti að þeir Mason Mount og Matheus Cunha hefðu jafnað sig af meiðslum og gætu mætt Chelsea á morgun. Leikurinn gegn Chelsea er afar mikilvægur fyrir United sem er aðeins með fjögur stig eftir fjórar umferðir, eftir 3-0 skellinn gegn Manchester City um síðustu helgi. Umræða hefur verið um það hvort að leikurinn á morgun gæti orðið síðasti leikur United undir stjórn Amorim og fregnir af því að Ratcliffe hefði flogið með þyrlu til fundar við hann í gær þóttu undirstrika hve viðkvæm staðan væri orðin. Amorim var spurður út í fundinn á blaðamannafundi í dag og bauð upp á létt grín. „Hann var að bjóða mér nýjan samning!“ sagði Portúgalinn léttur en bætti svo við: „Nei, þetta var bara hefðbundið til að sýna stuðning, útskýra að þetta væri langtímaverkefni. Hann sagði margoft að þetta væri fyrsta leiktíðin mín - fyrir mér er það ekki þannig,“ sagði Amorim. „En þetta var bara hefðbundið. Ég ræddi við hann, við Omar [Berrada], Jason [Wilcox] bara til að reyna að sjá öll gögn varðandi liðið. Venjulegur fundur og við höfum átt þá nokkra,“ sagði Amorim. Hann var einnig spurður út í það hvernig yrði að fá Alejandro Garnacho aftur á Old Trafford, nú í búningi Chelsea: „Garnacho er ekki okkar leikmaður. Ég einbeiti mér að okkar leikmönnum. Ég er mjög ánægður með að Mason og Cunha séu komnir aftur. Þið verðið að tala um aðra við stjóra Chelsea,“ sagði Portúgalinn. Hann sagði liðið hins vegar enn sakna Lisandro Martínez og að miðvörðurinn væri leikmaður sem United þyrfti á að halda. Diogo Dalot er einnig frá keppni vegna meiðsla. Leikur Manchester United og Chelsea hefst klukkan 16:30 á morgun, í beinni útsendingu á Sýn Sport. Enski boltinn Mest lesið Býður sig óvænt fram til forseta fyrst kvenna Sport Sungu UEFA Mafia og Breiðablik fékk 1,4 milljóna króna sekt Fótbolti Dortmund biðst afsökunar á að hafa gert grín að stamandi áhrifavaldi Fótbolti Littler laug því að hann væri hættur Sport Sjáðu glæsimark Rashford gegn Newcastle og öll hin Fótbolti Sveindís áberandi í nótt en sofnar í bíó Fótbolti „Hugsa að hann eigi alveg inni einhverja sentímetra, jafnvel tíu“ Sport Segir að United hafi keypt rangan markvörð: „Aldrei heyrt um hann“ Enski boltinn Man. Utd fær tvo til baka: Amorim grínaðist með fundinn með Ratcliffe Enski boltinn Óttast að Amorim verði rekinn ef illa fer gegn Chelsea Enski boltinn Fleiri fréttir Man. Utd fær tvo til baka: Amorim grínaðist með fundinn með Ratcliffe Gylfi skoraði í eina sigri Everton á Anfield á þessari öld Segir að United hafi keypt rangan markvörð: „Aldrei heyrt um hann“ Óttast að Amorim verði rekinn ef illa fer gegn Chelsea Potter undir mikilli pressu Wildcard hugleiðingar Fantasýn: Haaland inn, Salah út og bíða með Isak Fær nýjan þriggja ára samning þrátt fjögur töp í fyrstu fjórum leikjunum Fimm sigurmörk á síðustu sjö mínútunum Swansea gafst ekki upp og skaut Forest úr leik Slot skýtur á þá sem gagnrýna eyðslu Liverpool Ragnar við toppinn í Fantasy: „Er þetta ekki rólegasti tíminn fyrir rithöfunda?“ Brot af því besta úr DocZone: „Er þetta ekki hættulegt?“ Linsan datt út en varði samt tvö víti Hákon reyndist hetja Brentford Fær 54 milljónir í vikulaun en æfir einn og yfirgefinn Verður væntanlega ráðinn 89 dögum eftir að hann var rekinn City rak barþjón sem mætti í United-treyju í vinnuna „United er að keppa við hina Ferrari-bílana en með Skoda-vél“ „Ef félagið vill breyta um leikstíl verður það að breyta um mann“ Carragher sagði „heiladauðan“ Hannibal hafa kostað Burnley stig Keane tók Shaw á teppið: „Gafst upp og alltaf meiddur“ „Arteta hefur aldrei verið með jafn góðan hóp og núna“ Sjáðu City salta United og ískaldan Salah á vítapunktinum Víti í blálokin dugði Liverpool Tvö frá Haaland og Manchester er blá Hvoru megin í Manchester er meiri krísa? Sjáðu mörkin úr stórsigrum Arsenal og Spurs og dramatíkina í Lundúnum Sigur í fyrsta leik Andra í enska boltanum Nýi maðurinn hetja Newcastle og skrautlegt sjálfsmark Leeds Spurs í engum vandræðum með tíu Hamra Sjá meira