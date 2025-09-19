Í hádegisfréttum fjöllum við um þá ákvörðun Samgöngustofu að svipta á annað hundrað skip og báta haffæriskírteinum sínum.
Þjónustuaðili sem bar ábyrgð á að skoða gúmmbjörgunarbáta skipanna hefur nú skilað inn starfsleyfi sínu eftir að ljós kom að pottur var brotinn í eftirliti hans.
Þá fjöllum við um mál refsifangans Mohammeds Kourani en svokölluð náðunarnefnd er nú með til umfjöllunar umsókn hans um náðun á grundvelli heilsufars.
Að auki verður rætt við forstjóra Umhverfis- og orkustofnunar sem segir best að stofnunin ljúki við að yfirfara gögn frá því síðast var leitað að olíu við Íslandsstrendur áður frekari ákvarðanir um leit verða teknar.
Og í sportpakka dagsins fjöllum við um Meistaradeild Evrópu í kvennaboltanum og segjum frá meti sem Norðmaðurinn Erling Haaland sló í gær.