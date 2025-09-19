Samgöngustofa hefur svipt 120 báta og skip haffærisskírteini vegna ófullnægjandi frágangs gúmmíbjörgunarbáta. Sami þjónustuaðili skoðaði bátana og hann hefur skilað starfsleyfi sínu inn til Samgöngustofu. Hann mun greiða fyrir endurskoðun allra bátanna og útgerðir sitja því ekki uppi með kostnað af slíku.
Í fréttatilkynningu frá Samgöngustofu segir að Samgöngustofa hafi framkvæmt úrtaksskoðanir á gúmmíbjörgunarbátum sem þjónustuaðilinn skoðaði frá miðju síðasta ári. Í ljós hafi komið tilvik þar sem frágangur á bátunum var ekki fullnægjandi.
Til að standa vörð um öryggi sjófarenda hafi Samgöngustofa ákveðið að ógilda allar umræddar skoðanir frá miðju síðasta ári. Skipin sem í hlut eiga teljist því óhaffær samkvæmt skipalögum þar til endurtekin skoðun á gúmmíbjörgunarbátum hefur farið fram.
Þórhildur Elínardóttir, samskiptastjóri Samgöngustofu segir í samtali við Vísi að ráðist hafi verið í úrtaksskoðanirnar vegna ábendingar um ófullnægjandi frágang á gúmmíbjörgunarbát. Við eftirlitið hafi komið í ljós tilvik þar sem frágangur var ekki fullnægjandi.
Hún segir að bátarnir sem þjónustuaðilinn skoðaði, og svipta hafi þurft haffærisskírteini, séu um 120 talsins og flestir smábátar. Samkvæmt upplýsingum frá Landhelgisgæslunni hafi þó aðeins lítill hluti þeirra, átján, verið á sjó undanfarnar vikur.
„Það þýðir að viðbragðið í bráð er ekki jafnaðkallandi og fjöldinn gefur til kynna.“
Þórhildur segir að þjónustuaðilinn sem um ræðir hafi skilað starfsleyfi sínu inn til Samgöngustofu eftir að málið kom upp. Þá muni hann greiða fyrir enduskoðun allra þeirra báta sem þurfti að svipta skírteininu.
„Allar þessar útgerðir hafa fengið bréf frá okkur sem segir til um næstu skref. Þeirra leið er að láta endurskoða gúmmíbjörgunarbátinn hjá viðurkenndum þjónustuaðila. Við höfum og munum leita allra leiða til að tryggja gott samstarf og sýna þann sveigjanleika sem mögulegt er. Til dæmis með því að nýta þau úrræði og þær leiðir sem til eru, en um leið að tryggja öryggi fyrst og fremst.“
Loks segir hún að Samgöngustofa muni koma í veg fyrir sig að atvikið endurtaki sig.
„Samgöngustofa mun fylgja málinu eftir með nauðsynlegum úrbótum, meðal annars með hertu eftirliti, endurskoðun á verkferlum, markvissara samstarfi við þjónustuaðila og aukinni fræðslu fyrir útgerðir.