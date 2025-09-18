Hafnar kröfu um ógildingu ákvörðunar Skipulagsstofnunar Hólmfríður Gísladóttir skrifar 18. september 2025 11:32 Borgaryfirvöld töluðu mikið um það á sínum tíma að reynt yrði að finna laus á málum við Álfabakka þannig að allir yrðu sáttir. Íbúar segjast lítið hafa heyrt síðan. Vísir/Vilhelm Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála hefur hafnað kröfu íbúa um að ógilda þá ákvörðun Skipulagsstofnunar að kjötvinnsla í vöruhúsinu að Álfabakka 2a skuli ekki háð umhverfismati. Íbúinn krafðist þess að ákvörðun Skipulagsstofnunar, frá 8. maí síðastliðnum, yrði felld úr gildi og að mælt yrði fyrir því að framkvæma skyldi mat á umhverfisáhrifum kjötvinnslunnar. Þá krafðist hann þess að útgefin framkvæmda- og byggingarleyfi yrðu afturkölluð þar til niðurstaða umhverfismats lægi fyrir. Tvær aðrar kærur voru sameinaðar umræddri kæru, þar sem um sömu ákvörðun var að ræða. Niðurstaða Úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. Í ákvörðun Skipulagsstofnunar var fjallað um umhverfisáhrif kjötvinnslunnar, þar sem tekið var til eðli, staðsetningar og eiginleika hugsanlegra áhrifa. „Það var niðurstaða stofnunarinnar að á grundvelli fyrirliggjandi gagna væri fyrirhuguð framkvæmd ekki líkleg til að hafa í för með sér umtalsverð umhverfisáhrif, sbr. þau viðmið sem tilgreind væru í 2. viðauka laga nr. 111/2021 um umhverfismat framkvæmda og áætlana. Því skyldi framkvæmdin ekki háð mati á umhverfisáhrifum,“ segir í niðurstöðu úrskurðarnefndarinnar. Fallast á að áhrifin verði óveruleg Kærandi sagði ákvörðun Skipulagsstofnunar hins vegar byggja á ófullnægjandi forsendum. Félagsleg áhrif hefðu ekki verið tekin til skoðunar og ekki haft samráð við nágranna. Þá hefði ekki verið lagt fram frummat á losun efna, lyktaráhrifum, hljóðstigi í vinnsluferlum né áhrifum af og á umferð. Skipulagsstofnun hefði gefið „óstaðfestum yfirlýsingum framkvæmdaraðila“ meira vægi en hagsmunum og vernd nágrennis. „Byggingarfulltrúi hafi viðurkennt að mistök hafi átt sér stað við útgáfu byggingarleyfisins þar sem ákvörðun um matsskyldu hafi ekki legið fyrir áður en leyfið hafi verið veitt. Um sé að ræða iðnaðarstarfsemi sem verið sé að staðsetja í þéttbýli, en slíkt sé óviðeigandi,“ segir um málsástæður kæranda. Skipulagsstofnun hafnar málsrökum kæranda og í athugasemdum framkvæmdaraðila segir meðal annars að umferð til og frá kjötvinnslunni verði lítil, hljóðspor lágmarkað með steyptum veggjum og lyktarmengun verði engin. Allur lífrænn úrgangur verði geymdur í kældu rými innanhúss. Þá er bent á að núverandi staðsetning kjötvinnslunnar sé í miðri íbúabyggð og hafi verið í 30 ár. Úrskurðarnefndin byggir niðurstöðu sína um að hafna kröfu kæranda með vísan til röksemdafærslu Skipulagsstofnunar um að áhrifin af kjötvinnslunni verði óveruleg. Þar er hins vegar einnig ítrekuð sú niðurstaða Skipulagsstofnunar að innkeyrsla að vesturenda vöruhússins þveri umferð á göngu- og hjólastígum og að grípa þurfi til aðgerða vegna þessa. Reykjavík Vöruskemma við Álfabakka Skipulag Mest lesið „Það er erfitt að setja sig í hermannagalla í litlu sveitarfélagi” Innlent Segir Fallon og Meyers næsta: „Gerið þetta NBC!!!“ Erlent Munu leggja fram vísindalegar sannanir fyrir því að Brigitte sé líffræðilega kona Erlent Gekk fram á dauða seli: „Svona á enginn að gera“ Innlent Ráðast á fangaverði og skvetta á þá ýmsum líkamsvessum Innlent Svona gæti Sundabraut litið út: Brú eða göng meðal valkosta Innlent Eltihrellir sat fyrir lögregluþjónum og skaut þrjá til bana Erlent 80.000 lögreglumenn í viðbragðsstöðu vegna boðaðra mótmæla í dag Erlent Hafnar kröfu um ógildingu ákvörðunar Skipulagsstofnunar Innlent Sumarfríið allt of langt fyrir þau börn sem einangra sig félagslega Innlent Fleiri fréttir Ráðherra boðar stórtækar breytingar og Viðskiptaráð vill finna olíu Hafnar kröfu um ógildingu ákvörðunar Skipulagsstofnunar Svona gæti Sundabraut litið út: Brú eða göng meðal valkosta Stefnir í að forystan verði óbreytt Gekk fram á dauða seli: „Svona á enginn að gera“ Vilja byggja nýtt geðsvið við hlið Landspítalans í Fossvogi Íbúar þurfa ekki lengur að sjóða neysluvatn Ráðast á fangaverði og skvetta á þá ýmsum líkamsvessum „Það er erfitt að setja sig í hermannagalla í litlu sveitarfélagi” Helmingur nýrra íbúða óseldur í yfir 200 daga Ógnaði öðrum með skærum 3,6 stiga skjálfti mældist í Vatnajökli Sumarfríið allt of langt fyrir þau börn sem einangra sig félagslega Segja áform ráðherra grafa undan þjónustu Óttast að áætlanir ráðherra muni fækka leigubílstjórum Ekki eigi að stjórna borginni út frá „pólitískri kreddu“ Eiga eftir að ráða tólf starfsmenn svo hægt sé að opna allar deildir Skorast ekki undan ábyrgð vilji flokksmenn nýjan oddvita Nýburar fæðast í nikótínfráhvörfum Skipulagsbreytingar á framhaldsskólastigi í vændum Mæður sem taka í vörina á meðgöngu og missáttir leigubílstjórar Björn strax hættur í íþróttaráði: „Þetta var bara prinsippmál“ SUS gefur fundarmönnum bol í anda Charlies Kirk Eins og löglærður forstjóri spítala væri að skera upp sjúklinga Aðalsteinn volgur og Björg orðuð við oddvitann Eldur í ruslageymslu á Selfossi Segist hafa flækst í umfangsmikið fíkniefnamál fyrir hreina tilviljun Annar oddviti L-listans á Akureyri hættir í bæjarstjórn Ók á fimm til sex kyrrstæða bíla Næsta skref að tryggja að próf leigubílstjóra verði alfarið á íslensku Sjá meira