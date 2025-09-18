Innlent

Hafnar kröfu um ó­gildingu á­kvörðunar Skipulagsstofnunar

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Borgaryfirvöld töluðu mikið um það á sínum tíma að reynt yrði að finna laus á málum við Álfabakka þannig að allir yrðu sáttir. Íbúar segjast lítið hafa heyrt síðan.
Borgaryfirvöld töluðu mikið um það á sínum tíma að reynt yrði að finna laus á málum við Álfabakka þannig að allir yrðu sáttir. Íbúar segjast lítið hafa heyrt síðan.

Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála hefur hafnað kröfu íbúa um að ógilda þá ákvörðun Skipulagsstofnunar að kjötvinnsla í vöruhúsinu að Álfabakka 2a skuli ekki háð umhverfismati.

Íbúinn krafðist þess að ákvörðun Skipulagsstofnunar, frá 8. maí síðastliðnum, yrði felld úr gildi og að mælt yrði fyrir því að framkvæma skyldi mat á umhverfisáhrifum kjötvinnslunnar.

Þá krafðist hann þess að útgefin framkvæmda- og byggingarleyfi yrðu afturkölluð þar til niðurstaða umhverfismats lægi fyrir.

Tvær aðrar kærur voru sameinaðar umræddri kæru, þar sem um sömu ákvörðun var að ræða.

Niðurstaða Úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála.

Í ákvörðun Skipulagsstofnunar var fjallað um umhverfisáhrif kjötvinnslunnar, þar sem tekið var til eðli, staðsetningar og eiginleika hugsanlegra áhrifa. 

„Það var niðurstaða stofnunarinnar að á grundvelli fyrirliggjandi gagna væri fyrirhuguð framkvæmd ekki líkleg til að hafa í för með sér umtalsverð umhverfisáhrif, sbr. þau viðmið sem tilgreind væru í 2. viðauka laga nr. 111/2021 um umhverfismat framkvæmda og áætlana. Því skyldi framkvæmdin ekki háð mati á umhverfisáhrifum,“ segir í niðurstöðu úrskurðarnefndarinnar.

Fallast á að áhrifin verði óveruleg

Kærandi sagði ákvörðun Skipulagsstofnunar hins vegar byggja á ófullnægjandi forsendum. Félagsleg áhrif hefðu ekki verið tekin til skoðunar og ekki haft samráð við nágranna. Þá hefði ekki verið lagt fram frummat á losun efna, lyktaráhrifum, hljóðstigi í vinnsluferlum né áhrifum af og á umferð.

Skipulagsstofnun hefði gefið „óstaðfestum yfirlýsingum framkvæmdaraðila“ meira vægi en hagsmunum og vernd nágrennis.

„Byggingarfulltrúi hafi viðurkennt að mistök hafi átt sér stað við útgáfu byggingarleyfisins þar sem ákvörðun um matsskyldu hafi ekki legið fyrir áður en leyfið hafi verið veitt. Um sé að ræða iðnaðarstarfsemi sem verið sé að staðsetja í þéttbýli, en slíkt sé óviðeigandi,“ segir um málsástæður kæranda.

Skipulagsstofnun hafnar málsrökum kæranda og í athugasemdum framkvæmdaraðila segir meðal annars að umferð til og frá kjötvinnslunni verði lítil, hljóðspor lágmarkað með steyptum veggjum og lyktarmengun verði engin. Allur lífrænn úrgangur verði geymdur í kældu rými innanhúss.

Þá er bent á að núverandi staðsetning kjötvinnslunnar sé í miðri íbúabyggð og hafi verið í 30 ár.

Úrskurðarnefndin byggir niðurstöðu sína um að hafna kröfu kæranda með vísan til röksemdafærslu Skipulagsstofnunar um að áhrifin af kjötvinnslunni verði óveruleg. 

Þar er hins vegar einnig ítrekuð sú niðurstaða Skipulagsstofnunar að innkeyrsla að vesturenda vöruhússins þveri umferð á göngu- og hjólastígum og að grípa þurfi til aðgerða vegna þessa.

Reykjavík Vöruskemma við Álfabakka Skipulag

