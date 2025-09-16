Reikna með gosi í lok mánaðar

Mælingar sýna að kvikusöfnun undir Svartsengi heldur áfram með svipuðum hraða og undanfarið. Niðurstöður líkanreikninga áætla að um átta til níu milljónir rúmmetra kviku hafi safnast frá síðasta eldgosi sem hófst 16. júlí. Magnið sem hljóp úr kvikusöfnunarsvæðinu í því gosi var áætlað um tólf milljónir rúmmetra. Talið er að eldgos geti hafist hvenær sem er en hættumat er óbreytt enn sem komið er.
Í uppfærslu á vef Veðurstofunnar segir að út frá fyrri atburðum á Sundhnúksgígaröðinni aukist líkurnar á nýju kvikuhlaupi og eldgosi þegar jafn mikið af kviku hefur safnast fyrir undir Svartsengi og hljóp út í síðasta atburði.
Ef söfnunarhraðinn helst óbreyttur verði þessu magni náð í seinni hluta þessa mánaðar, líkt og hafi komið fram við síðustu uppfærslu hættumatskorts. Reynslan sýni þó að mörkin á því hvenær atburður hefst séu breytileg á milli gosa. Í sumum tilfellum hafi gos hafist við minna magn, í öðrum tilfellum hefur þurft meira magn.
„Þess vegna er gert ráð fyrir að eldgos geti hafist hvenær sem er, jafnvel þótt kvikusöfnun sé enn undir tólf milljónum rúmmetra.“
Þó segir að hættumatskort verði að þessu sinni óbreytt en í ljósi þess að sama magn af kviku og fór út í síðasta gosi verði náð í lok september verði hættumatskortið endurskoðað í næstu viku. Það sé því í gildi frá 16. september til 23. september.