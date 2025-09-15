Erlent

Sagði frá fyrir­ætlunum sínum í SMS-i fyrir morðið

Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar
Enn berast nýjar upplýsingar um morðið á Charlie Kirk. Hinn grunaði er Tyler Robinson, 22 ára nemi í rafvirkjun. 
Hinn 22 ára gamli Tyler Robinson, sem grunaður er um að hafa skotið fjarhægrimanninn Charlie Kirk til bana á háskólasamkomu í Utah í síðustu viku, sendi smáskilaboð í aðdraganda morðsins þar sem hann sagðist ætla að drepa Kirk. 

Kash Patel stjórnandi hjá FBI greindi frá þessu í viðtali á Fox News í dag. Þá greindi hann frá því að Robinson væri grunaður um að hafa skrifað á bréfmiða að hann hefði „tækifæri til að drepa Charlie Kirk“ og að það ætlaði hann að gera. 

Miðinn hafi aftur á móti síðar verið eyðilagður en sterkar vísbendingar væru um að hann hefði verið til. Þá hefðu yfirheyrslur leitt í ljós hvað hefði staðið á miðanum. 

Patel gaf ekki nánari upplýsingar um hver hefði fengið smáskilaboðin eða hvort einhver hefði sér bréfmiðann áður en árásin var framin. 

Þá hafa rannsakendur ekki greint frá kveikjunni að árásinni. Lögregla grunar Robinson um að hafa verið einn að verki en rannsakar enn hvort fleiri hafi haft aðkomu að árásinni.

Washington Post greinir frá því að Robinson eigi að hafa sent skilaboð á hópspjall á samfélagsmiðlinum Discord eftir atvikið þar sem hann virðist viðurkenna að hafa skotið Kirk til bana.

„Þetta var ég í UVU [háskólanum] í gær. Fyrirgefið allt saman,“ segir í skilaboðum sem send voru af Discord-reikningi Robinson skömmu áður en hann var handtekinn á fimmtudagskvöld, rúmum sólarhring eftir skotárásina. Lance Twiggs, kærasta Robinson, hefur greint frá því að Robinson hafi vafið riffli í handklæði og falið hann í runna nálægt háskólanum eftir að Kirk var skotinn til bana.

Samkvæmt umfjöllun Reuters er búist við að lögð verði fram ákæra á hendur Robinson ekki síðar en á morgun þegar hann verður leiddur fyrir dómara. Hann hefur hingað til setið í gæsluvarðhaldi í fangelsi í Utah.

