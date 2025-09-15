Chris Wilder stýrði æfingu hjá Sheffield United í dag, 89 dögum eftir að hann var rekinn sem knattspyrnustjóri enska B-deildarliðsins.
Rubén Sellés var sagt upp sem stjóra Sheffield United eftir skelfilega byrjun á tímabilinu. Liðið hefur tapað öllum fimm deildarleikjum sínum með markatölunni 1-12. Eftir 5-0 ósigur fyrir Ipswich Town á föstudaginn fengu forráðamenn Sheffield United nóg og ráku Sellés.
Hann tók við Sheffield United í sumar, af Wilder sem var rekinn eftir tap fyrir Sunderland í úrslitaleik umspils um sæti í ensku úrvalsdeildinni.
Nú bendir flest til þess að Wilder verði ráðinn aftur til Sheffield United. Hann er öllum hnútum kunnugur hjá félaginu. Hann stýrði því á árunum 2016-21 og 2023-25. Undir stjórn Wilders komst Sheffield United í ensku úrvalsdeildina og lenti í 9. sæti hennar tímabilið 2019-20.
Á síðasta tímabili endaði Sheffield United í 3. sæti ensku B-deildarinnar og komst í úrslit umspilsins þar sem liðið laut í lægra haldi fyrir Sunderland á Wembley, 2-1.
Næsti leikur Sheffield United er gegn Charlton Athletic á heimavelli á laugardaginn.