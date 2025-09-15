Það var fullt út úr dyrum í Ásmundarsal í síðustu viku þegar hópur sviðslistamanna setti upp gamanverkið Rómantísk gamanmynd. Húsfyllir var á öllum sýningum og vegna mikillar eftirspurnar var bætt við miðnætursýningu.
Verkið er samstarfsverkefni myndlistarmannsins Sigurðar Ámunda við sviðshöfundana Tatjönu Dís og Jóhann Kristófer.
Verkið fjallar um Tóta og Söru, sem eru að hittast í fyrsta sinn á stefnumóti, ómeðvituð um að á borðinu við hliðina á þeim eru menn að eiga viðskipti, og sögur þeirra allra eigi eftir að tvinnast saman á örlagaríka hátt.
Sýningin fékk frábærar viðtökur og voru áhorfendur sammála um að óbeisluð framsetning verksins hefði skapað einstaka upplifun. Rómantísk gamanmynd er hluti af nýrri röð sjálfstæðra leikverka þar sem formið, frásögnin og áhorfandinn sjálfur eru stöðugt til umræðu.
