Drake fékk brjóstahaldarann frá Guggu í fangið Svava Marín Óskarsdóttir skrifar 15. september 2025 09:09 Drake virtist hæstánægður með brjóstahaldarann hennar Guggu og sagðist ætla að taka hann með sér heim. Áhrifavaldurinn og ofurskvísan Guðrún Svava Egilsdóttir, betur þekkt sem Gugga í gúmmíbát á Instagram, kastaði brjóstahaldara sínum upp á svið á tónleikum kanadíska rapparans Drake í Berlín í Þýskalandi í gær. Drake var hæstánægður með uppátækið. Drake endurbirti myndskeið sem Gugga birti á Instagram-story þar sem hann sagði: „Vá, 44 H – guð minn góður, ég tek þennan með mér heim," sagði Drake, hissa á svip, þar sem hann hélt á brjóstahaldaranum á sviðinu. Gugga er einn stærsti áhrifavaldur landsins og er með rúmlega 37 þúsund fylgjendur. Það verður áhugvert að fylgjast með hækkandi fylgjendatölu eftir þetta. Hún var gestur Einkalífsins í fyrra þar sem ræddi vegferð sína, erfið áföll, að fagna líkama sínum, brjóstamyndina á plötuumslagi ClubDub, útvarpið, fyrsta giggið sem var á stóra sviðinu á Þjóðhátíð, að vilja ekki vera fyrirmynd og einfaldlega fá að hafa gaman að lífinu. Þýskaland Hollywood Samfélagsmiðlar Tengdar fréttir Gugga í gúmmíbát fagnaði afmæli sínu með heitustu guggum landsins Áhrifavaldurinn og ofurskvísan Guðrún Svava Egilsdóttir, betur þekkt sem Gugga í gúmmíbát, fagnaði 22 árs afmæli sínu með glæsibrag liðna helgi á skemmtistaðnum Hax. Öllu var tjaldað til í veislunni þar sem stórstjörnur, fljótandi veigar og tónlist settu ómótstæðilegan svip á kvöldið. 13. ágúst 2025 20:01 Sætar og seiðandi einhleypar sumarskvísur Akkúrat núna eru óvenjumargar stórglæsilegar og sjarmerandi konur á lausu. Í tilefni þess hefur Lífið á Vísi, með dyggri aðstoð álitsgjafa sem telja sig hafa puttann á púlsinum, tekið saman lista yfir konur sem eru hver annarri glæsilegri og kunna að njóta lífsins til fulls. 18. júlí 2025 07:02 Stjörnulífið: Gellurnar stóðu vaktina Fallegt haustveður, tónleikar, brúðkaup og ljúfar samsverustundir einkenndu liðna viku hjá stjörnum landsins. Auk þess lögðu margir land undir fót og sleiktu sólina á erlendum slóðum. 15. september 2025 08:44