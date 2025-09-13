Þrír horfnir ferðamenn í Færeyjum Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 13. september 2025 20:19 Þrælanípan og hinn frægi Bøsdalafossur sem steypist fram af henni. Þar er síðast vitað um ferðir ferðafólksins. Atlantic Airways Hætt hefur verið leit að þremur ferðamönnum sem hurfu sporlaust á eyjunni Vogum yfir tveggja daga tímabil fyrir viku síðan. Tveggja suður-kóreskra kvenna og eins mexíkósks manns er enn saknað. Samkvæmt umfjöllun færeyska ríkisútvarpsins hefur ekki sést til Pedro Enrique Moreno Hentz, mexíkósks ferðamanns á miðjum aldri, frá því um hádegi miðvikudaginn þriðja september. Síðdegis næsta dag fannst svo bakpoki hans í Mykinesfirði. Af staðsetningarbúnaði síma hans að dæma var hann staddur í nágrenni við Bøsdalafoss um það leyti og hann hvarf en sá foss rennur í Atlantshafið niður háan og þverhníptan hamravegg. Lögregla lýsti eftir manninum en hætti leit laugardaginn sjötta september. Sama dag lýsti færeyska lögreglan eftir systrunum Soo Jung Park og Soo Yeon Park. Staðsetningabúnaður símtækja þeirra gefur til kynna að þær hafi verið á svipuðu reiki og Pedro Hentz síðdegis þriðjudaginn 2. september, það er við Bøsdalafoss og Þrælanípuna. Hætt var leit að þeim þriðjudaginn síðastliðinn. Lögreglan hefur undanfarna daga leitað þeirra þriggja bæði í sjó og á landi en það hefur lítinn árangur borið. Að undanskildum bakpoka Mexíkóans hefur ekki tangur né tetur fundist af ferðamönnunum. Í frétt færeyska ríkisútvarpsins er haft eftir Kára Jacobsen rannsóknarlögreglumanni að lögregla taki enn við ábendingum en haldi ekki áfram leit að svo stöddu. Færeyjar Mest lesið „Hann fékk einfaldlega ekki þá hjálp sem hann þurfti á að halda“ Innlent „Ég hélt að hann yrði forstjóri“ Erlent Ekkja Kirk tjáir sig eftir morðið Erlent Skipar NATO-ríkjum að hætta að kaupa olíu af Rússum Erlent „Það virðist aldrei vera nein lausn í sjónmáli“ Innlent Sitjandi formaður dregur framboðið til baka á kjördag Innlent Drónaárás á eina stærstu olíuvinnslu Rússlands Erlent Öllum sem geri lítið úr morðinu „verði refsað“ Erlent Stebbi í Lúdó látinn Innlent Hundrað þúsund mótmæla hælisleitendum í Lundúnum Erlent Fleiri fréttir Þrír horfnir ferðamenn í Færeyjum Rússnesk flygildi rufu lofthelgi NATO Drónaárás á eina stærstu olíuvinnslu Rússlands Skipar NATO-ríkjum að hætta að kaupa olíu af Rússum Á þriðja tug slasaðir eftir gassprengingu í Madríd Hundrað þúsund mótmæla hælisleitendum í Lundúnum „Ég hélt að hann yrði forstjóri“ Útnefnd forsætisráðherra Nepal fyrst kvenna Ekkja Kirk tjáir sig eftir morðið Öllum sem geri lítið úr morðinu „verði refsað“ Hefja frumkvæðisathugun á dauðsföllum tengdum bóluefnum Allsherjarþingið ályktar um palestínskt ríki NATO eflir varnir í austri Erna Solberg hættir Hinn 22 ára Tyler Robinson grunaður um morðið á Kirk Trump segist nokkuð viss um að grunaður morðingi hafi verið handsamaður Bandaríkjastjórn fargar getnaðarvörnum fyrir 9,7 milljónir dala Stjórnvöld höfða mál á hendur Uber vegna mismununar gegn fötluðum Alríkislögreglan birtir myndskeið af morðingjanum Dæmdur í tuttugu og sjö ára fangelsi fyrir valdaránstilraun Rándýrar herþotur og flugskeyti gegn ódýrum drónum Breskur sendiherra rekinn vegna tengsla við Epstein Hver var Charlie Kirk? Vaktin: Vopnið fundið og FBI dreifir myndum Neyðarfundur verði boðaður í Öryggisráði SÞ Vill draga Netanyahu fyrir dóm vegna árásarinnar í Doha Trump segir öfga-vinstrið bera ábyrgð á morðinu Bandamaður Trumps skotinn til bana á fjölmennum viðburði Íslendingur fastur í Nepal: „Við erum búin að halda okkur inni allan tímann“ Faðirinn ákærður fyrir að beita Oscar ofbeldi Sjá meira