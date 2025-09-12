Skór United týndust og kátur búðareigandi í Björgvin græddi vel Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 12. september 2025 12:32 Manchester United gerði enga frægðarför til Björgvinjar. getty/Poppy Townson Manchester United lenti í vandræðum fyrir leik liðsins gegn Brann í forkeppni Meistaradeildar Evrópu kvenna í gær. Þegar United-liðið kom til Björgvinjar kom í ljós að takkaskór nokkurra leikmanna höfðu týnst. Forráðamenn United þurftu því að hafa hraðar hendur til að redda skóm fyrir leikinn mikilvæga. Þremur tímum fyrir leikinn fóru forráðamenn United í Torshov Sport í Björgvin og keyptu fimmtán skópör og tuttugu leggjahlífapör. Eigandi Torshov Sport, Andre Gullord, sagði heppilegt að til hefðu verið nógu margir skór og í réttri stærð. „Við höfum lent í því að fá einstaka leikmenn til okkar því þeir gleymdu skónum sínum en aldrei heilt lið,“ sagði Gullord. „Kannski hefðum við átt að segja að við ættum bara skó með engum tökkum til að hjálpa liðinu okkar!“ bætti eigandinn við í léttum dúr. Hann segir að líklega hafi United keypt vörur fyrir um fjögur þúsund pund, eða um 660 þúsund íslenskar krónur. United rannsakar nú hvernig stóð á því að skórnir týndust. Brann vann leikinn með einu marki gegn engu. Diljá Ýr Zomers var í byrjunarliði Brann sem mætir United í Manchester í seinni leik liðanna á fimmtudaginn. Meistaradeild Evrópu í fótbolta kvenna Mest lesið Mun aldrei jafna sig á tapinu gegn Íslandi Fótbolti Hraunaði yfir slúðurblað vegna myndar af sér með ekkju Jota Fótbolti Sigurbjörn Árni um Steraleikana: Gæti orðið framtíðin með nægu fjármagni Sport Staðan grafalvarleg og HSÍ leitar nýrra leiða Handbolti Um hnífsárásina sem breytti lífi hans: „Hluti af mér er horfinn“ Enski boltinn Slot í skýjunum eftir ákvörðun þjálfara Svía Enski boltinn Er hluti af leikmannahópnum þrátt fyrir að vera í fangelsi Enski boltinn „Setti oft fótboltann fram yfir mína andlegu heilsu“ Íslenski boltinn „Báðir með svona Manchester United æxli í heilanum“ Enski boltinn Dagný ólétt að sínu þriðja barni Fótbolti Fleiri fréttir Skór United týndust og kátur búðareigandi í Björgvin græddi vel Aðeins þrjú lið fengið færri stig í seinni umferðinni en meistararnir „Báðir með svona Manchester United æxli í heilanum“ Slot í skýjunum eftir ákvörðun þjálfara Svía Sjáðu mörkin: ÍA rúllaði yfir Íslandsmeistarana „Setti oft fótboltann fram yfir mína andlegu heilsu“ Brosandi Emelía sneri aftur eftir 406 daga bið Mun aldrei jafna sig á tapinu gegn Íslandi Hraunaði yfir slúðurblað vegna myndar af sér með ekkju Jota Er hluti af leikmannahópnum þrátt fyrir að vera í fangelsi Um hnífsárásina sem breytti lífi hans: „Hluti af mér er horfinn“ Engin stig dregin af Chelsea Dagný ólétt að sínu þriðja barni Tyrkneska félagið staðfestir komu Onana „Ljúft að klára leikinn svona“ „Þá gætum við lagst niður og gefist upp“ Dilja Ýr lagði Man United og Sædís Rún lagði upp Ólafur Ingi öruggur í starfi Martial á leið til Mexíkó Uppgjörið: ÍA - Breiðablik 3-0 | Áfram með hreðjatak á Blikum Þjálfara kvennaliðs Sheffield United vikið tímabundið frá störfum „Menn þurfa að fara að átta sig á því“ Eriksen búinn að finna sér nýtt félag Chelsea ákært fyrir 74 brot í eigendatíð Abramovich Fullnaðarsigur Arnars Annað af fórnarlömbum Asencio fyrirgefur honum Fertugur Fabianski beðinn um að mæta aftur Púaður á Prinsavöllum en fær góðar móttökur í Mílanó Ótrúleg breyting á skrautlegum stjóra: Misst fjörutíu kíló á hálfu ári Tók tíuna af Messi og sló met Maradona Sjá meira