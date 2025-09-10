Úkraínskur tölvuþrjótur hefur ratað á lista yfir þá glæpamenn sem lögregluyfirvöld í Evrópu hafa hvað mestan áhuga á að fanga. Bandaríkjamenn hafa heitið tíu milljónum dala fyrir upplýsingar sem leiða til handtöku mannsins.
Maðurinn heitir Volodymyr Viktorovych, er 28 ára gamall, 180 sentímetrar á hæð og gengur meðal annars undir nöfnunum Deadforz, Boba, Farnetwork, Msfv og Volotmsk á netinu.
Viktorovych er grunaður um að hafa notað LockerGoga til að ráðast inn í tölvukerfi og taka gögn í gíslingu. Hann er meðal annars grunaður um að hafa beitt hugbúnaðinum gegn stóru álfyrirtæki í Noregi árið 2019 og til að fremja fleiri árásir á heimsvísu.
Fyrirtækið er ekki nafngreint í auglýsingunni eftir Viktorovych en líklega er um að ræða Norsk Hydro.
Viktorovych er sagður eftirlýstur í nokkrum ríkjum en rannsókn málsins hefur meðal annars náð til Frakklands, Þýskalands, Bretlands, Sviss og Úkraínu, auk Bandaríkjanna.
Nokkrir samstarfsmanna hans eru sagðir hafa verið handteknir í Úkraínu, þeirra á meðal hugbúnaðarsmiðir og einstaklingar sem eru grunaðir um að hafa komið að peningaþvætti.