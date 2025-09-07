Bein útsending: Haustbingó Blökastsins Magnús Jochum Pálsson skrifar 7. september 2025 16:11 Auðunn Blöndal, Egill Egilsson og Steinþór Hróar Steinþórsson standa fyrir bingói Blökastsins. Hið árlega Haustbingó Blökastsins fer fram í beinni útsendingu á Vísi og sjónvarpsstöðinni Vísi klukkan 19:30 í kvöld. Eins og alltaf eru stórir vinningar og strákarnir lofa stuði og stemningu. Allir geta horft á útsendinguna en til þess að fá bingóspjöld og eiga möguleika á að vinna þarf að gerast áskrifandi að hlaðvarpi þeirra félaga, Blökastinu. Það er gert með því að fara á fm95blo.is, gerast áskrifandi og smella svo á rauða bingótakkann sem birtist efst á síðunni 5. september. Horfa má á útsendinguna í spilaranum hér fyrir neðan: Útsendingin hefst klukkan 19:30 hér á Vísi og sjónvarpi Vísis. Nálgast má sjónvarp Vísis bæði á Sjónvarpi Sýnar og Sjónvarpi Símans. „Við höfum alltaf viljað halda í hefðina frá því við byrjuðum með Haustbingó Blökastsins. Þetta er svo mikil snilld til þess að brjóta mánuðinn upp með stuði. Svo er þetta líka fullkominn sunnudagur þar sem það er landsleikjahlé,“ segir Auðunn Blöndal um bingóið. Meðal vinninga eru: Playstation 5 Pro og fleira frá Senu Rúm frá Dorma 100.000 kr. gjafabréf frá Play Gjafabréf í gistingu og kvöldverð í Penguin Suite frá Hótel Rangá Golfferð fyrir 2 til Portúgal frá Eagle Golfferðir Galaxy S25 Edge og Galaxy Buds3 Pro frá Samsung Árskort í Sporthúsið Og svo er aldrei að vita hvort Steindi komi með eitthvað úr bílskúrnum Hvernig tekurðu þátt? Áskrifendur Blökastsins skrá sig inn á fm95blö.is, smella á „SÆKJA BINGÓ SPJÖLD“-takkann sem fer með þá á hlekk þar sem þeir geta sótt sér þrjú spjöld. Þeir sem vilja taka þátt fara á hlekkinn, búa til aðgang þar og fá spjöld. Athugið að spjöldum er úthlutað á aðganginn sem er búinn til þegar þú sækir spjöldin, hægt er að skrá sig inn með sama aðgangi í öðru tæki en þá birtast sömu spjöldin. Tækin muna eftir innskráningunni þannig að hægt er að fara af síðunni og koma aftur. Allir áskrifendur Blökastsins geta sótt spjöld. Ýttu á Bingó-takkann Síðan er um að gera að fylgjast vandlega með því þegar strákarnir draga út tölurnar. Ef þú skyldir fá bingó áttu að ýta á Bingó-takkann neðst á spjaldinu um leið. Ef þú ert í stuði er gott að gera eins og Steindi segir, standa upp í sófanum og kalla „BINGÓ!“ Eins og áður sagði má finna nánari upplýsingar á vef Tals hér á Vísi. Mest lesið Pabbi fyrir tvítugt, ekkill þrítugur, afi um fertugt og veltir rúmum milljarði Áskorun Pamela slær á sögusagnirnar Lífið Vill brúa bilið milli almennings og réttarkerfisins Lífið Slóvenar draga sig úr Eurovision ef Ísraelar verða með Lífið Myndaveisla: Líf og fjör á Ljósanótt Lífið Krakkatían: Eurovision, skíðasvæði og portúgalska Lífið Glæsibústaðir yfir hundrað milljónum Lífið Tók sex ólíka stera fyrir hjartastoppið: „Þannig ég segi nei við sterum“ Lífið Allt ætlaði um koll að keyra í Borgarleikhúsinu Lífið Balta bregst bogalistin Gagnrýni Fleiri fréttir Bein útsending: Haustbingó Blökastsins Slóvenar draga sig úr Eurovision ef Ísraelar verða með Myndaveisla: Líf og fjör á Ljósanótt Vill brúa bilið milli almennings og réttarkerfisins Krakkatían: Eurovision, skíðasvæði og portúgalska Pamela slær á sögusagnirnar Nýupptekið grænmeti á Flúðum í dag og opnar garðyrkjustöðvar Haustbingó í beinni á sunnudag Fréttatía vikunnar: Friðlýsing, frumsýning og handtaka Allt ætlaði um koll að keyra í Borgarleikhúsinu Hleypur 110 kílómetra á dag til að setja heimsmet Tók sex ólíka stera fyrir hjartastoppið: „Þannig ég segi nei við sterum“ Glæsihöll Livar og Sverris á Arnarnesi til sölu Eldgos og elskhugar á frumsýningu Eldanna Segir Candy hafa séð að faðir hans væri „skrímsli“ á undan öðrum Glæsibústaðir yfir hundrað milljónum Yfir sig ástfangin og býr bæði á Spáni og Íslandi Friðrik Þór og Guðrún selja 225 milljón króna parhús í Hlíðunum „Stolt af því að hafa ekki gefist upp á sjálfri mér“ Enn ástfangnari að sjá maka sinn í foreldrahlutverkinu „Klárari, sætari og skemmtilegri með aldrinum“ Mömmupasta að hætti Lindu Ben Tökur á Disneymynd, óttalaus rotta eða eru allir vinir í Vesturbænum? Skvísur landsins skáluðu í miðborginni Vildi frekar hafa David Hasselhoff uppá vegg en Jón Ólafs „Pabbi hélt alltaf að þú værir kunta, takk fyrir að sanna það“ Gengu um rústir ratsjárstöðvar og klifu fáfarnasta fjall Hornstranda Kaupir fjórða húsið við sömu götu Tælenskar salatvefjur í anda Cheesecake Factory Íslenskur Hollywood-leikari selur íbúð í Seljahverfinu Sjá meira