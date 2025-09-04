Nanna Rögnvaldardóttir hlýtur verðlaun Guðrúnar Helgadóttur Magnús Jochum Pálsson skrifar 4. september 2025 15:45 Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri veitti Nönnu verðlaunin við hátíðlega athöfn. Reykjavíkurborg Nanna Rögnvaldardóttir, rithöfundur og þýðandi, hlaut Barnabókaverðlaun Guðrúnar Helgadóttur fyrir handritið „Flóttinn á norðurhjarann“ við hátíðlega athöfn í Höfða í dag. Verðlaunin eru veitt árlega fyrir óprentað handrit að barna- eða ungmennabók og er ætlað að hvetja til metnaðarfullra skrifa fyrir börn og ungmenni og halda á lofti merkjum eins okkar ástsælasta barnabókahöfundar. Verðlaunahandritið kemur út hjá Forlaginu í næsta mánuði. Alls bárust 71 handrit undir dulnefni í ár, og bar handrit Nönnu sigur úr býtum en Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri, afhenti henni verðlaunin, og minntist í athöfninni Guðrúnar Helgadóttur, sem lést árið 2022, og hennar mikilvæga framlags til barnabókmennta. Reyndur höfundur skrifar fyrstu barnabókina Nanna Rögnvaldardóttir hefur skrifað fjölda bóka um matargerð og matarsögu, þar á meðal stórvirkið Matarást sem var tilnefnt til Íslensku bókmenntaverðlaunanna. Einnig hefur hún skrifað bækur um íslenska matargerð á ensku. Nanna Rögnvaldar hóf að gefa út skáldskap fyrir ekki svo löngu síðan.Reykjavíkurborg Fyrsta skáldsaga Nönnu, Valskan, kom út árið 2023 en frásögnina byggði hún á lífi formóður sinnar og fléttaði þar saman heimildum og skáldskap svo úr varð saga um harða lífsbaráttu, þrautseigju og ástir. Hún sendi síðan frá sér sögulegu glæpasöguna Þegar sannleikurinn sefur í fyrra. Sagan gerist á hvömmum og byggir atburðarás hennar lauslega á þekktu morðmáli frá árinu 1704. Sjálfstætt framhald bókarinnar er væntanlegt í haust. Nanna er jafnframt ötull þýðandi og starfaði lengi við bókaútgáfu hjá Iðunni og Forlaginu. „Þessi viðurkenning er mér mjög dýrmæt, ekki aðeins vegna þess að ég þekkti Guðrúnu, kom að sumum bóka hennar á vinnslustigi og mat hana ætíð mikils, heldur einnig vegna þess að sagan mér tækifæri á að fjalla um tímabil sem er mér afar hugleikið frá nýju sjónarhorni – séð með augum barns sem þarf að takast á við ótrúlega erfiðar aðstæður en upplifir líka gleði, spennu og ást,“ sagði Nanna um verðlaunin. Flóttinn á norðurhjarann Flóttinn á norðurhjarann fjallar um mæðgur sem þurfa að flýja erfiðar aðstæður og takast á við margar hindranir í leit sinni að betra lífi. Sagan gerist undir lok 18. aldar í kjölfar Móðuharðindanna og margvíslegra erfiðleika af þeirra sökum. Söguhetjan er tólf ára gömul stúlka í upphafi sögunnar og er hún alfarið sögð frá hennar sjónarhorni sem gerir lesendum auðveldara að setja sig í hennar spor. „Aðalpersónan, Solla, var formóðir mín og það gerði söguna enn mikilvægari fyrir mér,“ segir Nanna. Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri veitti Nönnu verðlaunin við hátíðlega athöfn.Reykjavíkurborg Þorgeir Ólafsson, Ragnheiður Gestsdóttir og Jónella Sigurjónsdóttir sátu í þriggja manna dómnefnd verðlaunanna og var einróma álit dómnefndar að handrit Nönnu væri best. „Sagan er vel skrifað á góðu máli sem ekki er fornlegt eða stirt þrátt fyrir að sagan gerist fyrir meira en tvö hundruð árum. Sögupersónur eru vel skapaðar og trúverðugar og við kynnumst þeim þegar sögunni vindur fram og þær þurfa að bregðast við margvíslegum raunumm,“ segir í umsögn dómnefndar. Bókmenntir Reykjavík Tengdar fréttir Ævar Þór Benediktsson hlýtur verðlaun Guðrúnar Helgadóttur Ævar Þór Benediktsson, leikari og rithöfundur, hlaut Barnabókaverðlaun Guðrúnar Helgadóttur í dag fyrir handritið Skólastjórann. Verðlaunin voru veitt í fimmta sinn en alls bárust 41 handrit undir dulnefni í ár. 12. september 2024 18:17 Kamilla sópar til sín verðlaunum á ýmsum sviðum Barnabókaverðlaun Guðrúnar Helgadóttur voru afhent í Höfða í dag við hátíðlega athöfn. Kamilla sópar til sín verðlaunum á ýmsum sviðum Barnabókaverðlaun Guðrúnar Helgadóttur voru afhent í Höfða í dag við hátíðlega athöfn. Kamilla Kjerúlf lögfræðingur hlaut verðlaunin en hún bar sigur úr bítum fyrir handritið Leyndardómar draumaríkisins. 7. september 2023 15:11 Ekkert barnabókahandrit uppfyllti kröfur dómnefndar Barnabókaverðlaunin sem kennd eru við Guðrúnu Helgadóttur rithöfund verða ekki afhent í ár þar sem ekkert þeirra handrita sem barst dómnefnd uppfyllti kröfur nefndarinnar. 11. mars 2022 11:46 