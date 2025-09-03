Leikir U-21 árs strákanna í opinni dagskrá á Sýn Sport Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 3. september 2025 13:45 Hilmir Rafn Mikaelsson er lykilmaður í U-21 árs landsliði Íslands. vísir/anton Íslenska karlalandsliðið í fótbolta skipað leikmönnum 21 árs og yngri hefur leik í undankeppni EM 2027 á morgun þegar Færeyjar koma í heimsókn. Ísland er í C-riðli ásamt Færeyjum, Frakklandi, Sviss, Lúxemborg og Eistlandi. Efsta lið riðilsins kemst í lokakeppnina sem fer fram í Albaníu og Serbíu en liðið í 2. sæti fer í umspil. Einum leik í C-riðli er lokið en í júní sigruðu Færeyjar Eistland, 2-1, í Klaksvík. Færeyingar eru fyrstu andstæðingar Íslendinga í undankeppninni en liðin eigast við á Þróttaravelli á morgun. Leikur Íslands og Færeyja hefst klukkan 17:00 og verður sýndur í opinni dagskrá á Sýn Sport. Á mánudaginn mætir Ísland Eistlandi ytra klukkan 16:00 og sá leikur verður einnig sýndur í opinni dagskrá á Sýn Sport. Í íslenska hópnum eru leikmenn sem eru fæddir 2004 og síðar. Tólf af tuttugu leikmönnum í hópnum eru á mála hjá erlendum félagsliðum. Íslenski hópurinn Lúkas J. Blöndal Petersson - TSG 1899 Hoffenheim Halldór Snær Georgsson - KR Logi Hrafn Róbertsson - NK Istra Hilmir Rafn Mikaelsson - Viking FK Hlynur Freyr Karlsson - IF Brommapojkarna Eggert Aron Guðmundsson - SK Brann Benoný Breki Andrésson - Stockport County F.C. Guðmundur Baldvin Nökkvason - Stjarnan Ágúst Orri Þorsteinsson - Breiðablik Helgi Fróði Ingason - Helmond Sport Jóhannes Kristinn Bjarnason - Kolding IF Róbert Frosti Þorkelsson - GAIS Baldur Kári Helgason - FH Hinrik Harðarson - Odds BK Tómas Orri Róbertsson - FH Ásgeir Helgi Orrason - Breiðablik Júlíus Mar Júlíusson - KR Kjartan Már Kjartansson - Aberdeen F.C. Nóel Atli Arnórsson - Aalborg BK Galdur Guðmundsson - KR Ísland hefur tvívegis komist í lokakeppni EM U-21 árs, í Danmörku 2011 og Ungverjalandi og Slóveníu 2021. Ólafur Ingi Skúlason er þjálfari U-21 árs landsliðsins en hann tók við því af Davíð Snorra Jónassyni í júlí í fyrra. Landslið karla í fótbolta Mest lesið Gagnrýna meðferðina á Gylfa Sig: „Mér finnst þetta vera óskiljanlegt“ Íslenski boltinn Eiginkona Gunnhildar Yrsu kvaddi með tárin í augunum Fótbolti „Ísland á að vera fordæmi fyrir önnur lið á EM“ Körfubolti Gummi Ben reiður: „Hvað í andskotanum er að hjá Stjörnunni?“ Íslenski boltinn Mætti sköllótt til baka aðeins fimm dögum eftir lyfjameðferð Handbolti HM-hetja hvarf eftir að hafa fengið sér kaffi Fótbolti Með flest fráköst og varin skot og bestu nýtinguna inni í teig á EM Körfubolti Myndaveisla frá bardaganum við Luka Körfubolti Konurnar þurfa að fara í kynjapróf fyrir HM í frjálsum en prófið er bannað Sport Rauðu djöflarnir horfa til framtíðar með nýjum markverði Enski boltinn Fleiri fréttir Leikir U-21 árs strákanna í opinni dagskrá á Sýn Sport HM-hetja hvarf eftir að hafa fengið sér kaffi Tárvotur Antony: Rosalega erfitt að vera hjá Man United Eiginkona Gunnhildar Yrsu kvaddi með tárin í augunum Gummi Ben reiður: „Hvað í andskotanum er að hjá Stjörnunni?“ Liverpool eyddi meira en öll sádi-arabíska deildin til samans Gagnrýna meðferðina á Gylfa Sig: „Mér finnst þetta vera óskiljanlegt“ Rauðu djöflarnir horfa til framtíðar með nýjum markverði Sunnudagsmessan: Fylltu í eyðurnar „Er ekki alltaf dæmt á þetta?“ Guardiola fer ótroðnar slóðir með Donnarumma milli stanganna Valsmenn án þriggja lykilmanna í leiknum mikilvæga gegn Stjörnunni Gæti spilað fyrsta landsleikinn í sjö ár Vardy til Ítalíu og spilar með barnabarnabarni Mussolini Furðu lostinn eftir fordæmalausan brottrekstur Grimsby notaði ólöglegan leikmann gegn United en slapp með sekt Forseti UEFA hrósar Íslandi en segir brýna nauðsyn að fá betri klefa Biturðin lak af tilkynningu um Isak Man. City seldi markvörð og lánaði varnarmann Sætur sigur hjá Sveindísi sem reiddist og sparkaði í skilti Pressan gríðarleg eftir eyðslu sumarsins „Sjáum af hverju hann er að reyna koma honum í liðið“ „Þær eru hræddar við hana“ Segja Römer klára tímabilið með KA Isak dýrastur í sögu ensku úrvalsdeildarinnar Guéhi ekki til Liverpool Rúnar Þór til Íslendingaliðsins Sönderjyske Enn einn Íslendingurinn til Kristianstad Birkir Bjarnason leggur skóna á hilluna Suárez hrækti á þjálfara Sjá meira