Vél­menni hlaðin sprengi­efnum rífi niður byggingar

Eiður Þór Árnason skrifar
Palestínumenn söfnuðust saman fyrir utan Al-Aqsa-sjúkrahúsið í Deir al-Balah á Gasaströndinni í dag til að biðja yfir líkum þeirra sem létust í árás Ísraelshers. AP/Abdel Kareem Hana

Minnst 31 hefur fallið í árásum Ísrael á Gasaströndina í dag á sama tíma og herinn heldur áfram stórsókn sinni í Gasaborg. Samtök sérfræðinga í þjóðarmorði gáfu út í dag að hernaður Ísrael falli undir slíka skilgreiningu.

Loftárásir og fallbyssuárásir hafa ómað um Gasaborg, stærstu borg svæðisins, eftir að Ísrael skilgreindi borgina sem átakasvæði í síðustu viku. Í útjöðrum borgarinnar og Jabaliya-flóttamannabúðunum lýsir fólk því að hafa séð vélmenni hlaðin sprengiefni brjóta niður byggingar.

AP-fréttaveitan greinir frá þessu og að Ísrael hafi hindrað matvælaflutninga til norðurhluta Gasa enn frekar í kjölfar nýjustu sóknar sinnar í borginni.

„Önnur miskunnarlaus nótt í Gasaborg,“ sagði Saeed Abu Elaish, læknir fæddur í Jabaliya-borg sem leitar nú skjóls í norðvesturhluta borgarinnar.

Al Jazeera hefur eftir Ismail al-Thawabta, forstöðumanni fjölmiðlaskrifstofu stjórnvalda á Gasa, að ísraelski herinn noti „sprengivélmenni“ í íbúðahverfum og ýti þannig undir nauðungarflutninga Palestínumanna í Gasaborg. 

Áframhaldandi hungursneið og átök

Sjúkrahús á Gasa segja minnst 31 hafa verið drepinn í skothríð Ísraelsmanna í dag, mánudag, og meira en helmingur þeirra séu konur og börn. Minnst þrettán hafi legið í valnum innan borgarmarkanna.

Íbúar Gasaborgar sem hafa margir ítrekað flúið heimili sín vegna stríðsátaka og standa einnig frammi fyrir hungri. Sérfræðingar segja Gasaborg glíma við hungurneyð sem sé knúin áfram af átökum á svæðinu, umsátri Ísrael sem hefur hindrað matvælaflutninga, endurteknum fjöldaflutningum fólks og hruni matvælaframleiðslu.

Samtals hafa 63.557 Palestínumenn fallið í átökunum sem hófust eftir innrás Hamas í Ísrael í október 2023, samkvæmt heilbrigðisráðuneyti Gasa, sem segir að 160.660 manns hafi særst í heildina. Konur og börn eru talin um helmingur hinna látnu. Ísraelsk stjórnvöld gefa lítið fyrir þessar tölur en stofnanir Sameinuðu þjóðanna og sjálfstæðir sérfræðingar hafa sagt tölur ráðuneytisins þær áreiðanlegustu sem í boði eru.

Fræðimenn segja þjóðarmorð eiga sér stað á Gasa

Stærsta fagfélag fræðimanna sem rannsaka þjóðarmorð lýstu því yfir í dag að Ísrael væri að fremja þjóðarmorð á Gasa. Ísraelsk stjórnvöld hafna þessu harðlega og segja herinn gera allt sem í þeirra valdi stendur til að forðast skaða á almennum borgurum. Fréttamiðlar greindu nýverið frá því að tölur innan úr ísraelska hernum sýni að 83 prósent þeirra sem hafi verið drepnir á Gasa hafi verið almennir borgarar. 

International Association of Genocide Scholars, eða Alþjóðasamtök þjóðarmorðsfræðimanna, samanstanda af um 500 meðlimum um allan heim en meðal þeirra eru sérfræðingar í Helförinni. Yfirlýsing samtakanna var samþykkt af 86 prósent kjósandi meðlima en með þessu bætast samtökin í hóp mannréttindasamtaka sem hafa áður sagt hernaðinn á Gasa bera merki þjóðarmorðs. 

Meðal þeirra eru tvö ísraelsk mannréttindasamtök sem nefnast B’Tselem og Physicians for Human Rights-Israel, eða Læknar fyrir mannréttindi, sem sökuðu fyrst Ísrael um fremja þjóðarmorð í júlí síðastliðnum. Þetta var í fyrsta sinn sem ísraelsk samtök leidd af gyðingum báru fram slíkar ásakanir, að sögn AP-fréttaveitunnar. Þjóðarmorð er skilgreint sem kerfisbundin útrýming kynþáttar, þjóðar eða samfélags.

