Slökkviliðið réð niðurlögum elds sem kviknaði í bíl í Vesturbergi í Breiðholtinu síðdegis í dag. Engan sakaði.
Slökkviliðinu barst tilkynning um eldinn um klukkan fimm en hafði þegar slökkt hann þegar blaðamaður sló á þráðinn til Stefáns Kristinssonar, varðstjóra hjá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu.
Hann segir að engan hafi sakað.
Eldurinn kviknaði í bílnum er hann stóð á bílastæði við fjölbýlishús í Fellunum í Breiðholti í Reykjavík en Stefán kveðst ekki vita hvað olli eldinum.
Spurður út í gerð bílsins svarar hann að um gamlan Volvo sé að ræða og myndefni af vettvangi virðist staðfesta það.